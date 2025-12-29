為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市東區一處空地堆滿垃圾 環保局:屬國產署已要求清理

    2025/12/29 09:46 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員陳雅惠接獲民眾陳情，東區一處國產署空地堆滿垃圾。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳雅惠接獲民眾陳情，東區一處國產署空地堆滿垃圾。（記者蘇金鳳攝）

    台中市東區自由路一街與自由路二街口、自由路停車場後方公有土地長期堆積大量生活垃圾與廢棄物，今年冬天不冷，現今蚊蠅孳生、異味四散，居民痛批該處已淪為「露天垃圾場」，嚴重破壞市容並影響生活品質，紛紛向市議員陳雅惠陳情，要求市府儘速處理髒亂，不要讓民眾如住在垃圾場旁。

    環保局東南區清潔隊代隊長、中西區隊長李秋靜表示，該處屬國產署管理的公有土地，清潔隊已多次函請改善，將依法對國產署裁罰；若裁罰後國產署仍未主動清理，將啟動強制清除程序。目前相關行政程序均按規定進行中，清潔隊也會持續追蹤國產署是否落實清理與後續管理。

    議員陳雅惠表示，該處空地未處理，嚴重困擾居民，向她陳情每日面對塑膠袋、破爛衣物、家具零件與雜物遍地的髒亂現場，不僅造成生活困擾，更伴隨健康與公共衛生風險，抱怨不已。

    她指出，違規棄置垃圾已遠超出一般髒亂問題，甚至發生火災，涉及市容整潔與地方形象，居民憂心忡忡。她已要求環保局全面查明事實、釐清責任單位，並督促相關單位依法依程序處理髒亂現場與後續管理，不得再以推諉延誤改善。

    陳雅惠呼籲國產署即刻到場清除垃圾、加強巡查與圍設措施，也要求市府環保局真正落實查處與管理，盡速還給市民乾淨、安全的生活環境。

    市議員陳雅惠接獲民眾陳情，東區一處國產署空地堆滿垃圾。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳雅惠接獲民眾陳情，東區一處國產署空地堆滿垃圾。（記者蘇金鳳攝）

