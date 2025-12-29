為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    課程接軌前瞻科技 中央大學教學實踐研究績優計畫奪全國第一

    2025/12/29 09:41 記者林曉雲／台北報導
    中央大學教學實踐研究績優計畫獲獎件數奪全國第一。（圖由中央大學提供）

    中央大學教學實踐研究績優計畫獲獎件數奪全國第一。（圖由中央大學提供）

    教育部近日公布「2024年度教學實踐研究績優計畫」，全國1848件計畫激烈競爭，國立中央大學共有10件計畫獲選為「績優計畫」，獲獎件數居全國大專校院第一，跨理工、人文、社科及語言教育等領域。

    中央大學今（29）日發布訊息肯定，中文系教授康珮、哲學研究所助理教授蘇子媖、經濟系教授鄭保志，致力於人文創新、思辨實踐與社會議題結合；資工系教授陳國棟、教授周立德及副教授林家瑜分別針對數位實境、網路科技及AI人才培育進行創新；學習與教學所副教授詹明峰鑽研教學成效檢證，土木系教授林遠見帶領戶外實踐，語言中心助理教授王瓊瑤與助理教授陳若盈則深耕EMI雙語政策及創新語言教學。

    中央大學教務長林志光表示，獲獎計畫展現3大教學亮點，包括「接軌前瞻科技」，資工系教師群成功將艱澀的工程理論，轉化為引人入勝的數位學習體驗；其次是「呼應雙語政策」，語言中心教師透過創新研究，打造更具成效的全球化學習環境；以及「在地連結與實作」，人文與工程領域教師將桃園在地文化與戶外實踐融入課程，帶領學生走出教室，落實大學社會責任。

    林志光表示，中大自2018年起，積極透過「前導計畫補助」、「教師教學增能活動」、「一對一教學諮詢」以及「實踐研究社群共學」等機制，為老師們搭建起堅實的後盾，未來將持續秉持「以學生為本」教育初衷，及「以人文關懷為底蘊、以跨域融合為創新」校務遠景，鼓勵更多教師投入教學實踐研究，且分享其優秀研究成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播