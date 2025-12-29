課程接軌前瞻科技 中央大學教學實踐研究績優計畫奪全國第一

中央大學教學實踐研究績優計畫獲獎件數奪全國第一。（圖由中央大學提供）

教育部近日公布「2024年度教學實踐研究績優計畫」，全國1848件計畫激烈競爭，國立中央大學共有10件計畫獲選為「績優計畫」，獲獎件數居全國大專校院第一，跨理工、人文、社科及語言教育等領域。

中央大學今（29）日發布訊息肯定，中文系教授康珮、哲學研究所助理教授蘇子媖、經濟系教授鄭保志，致力於人文創新、思辨實踐與社會議題結合；資工系教授陳國棟、教授周立德及副教授林家瑜分別針對數位實境、網路科技及AI人才培育進行創新；學習與教學所副教授詹明峰鑽研教學成效檢證，土木系教授林遠見帶領戶外實踐，語言中心助理教授王瓊瑤與助理教授陳若盈則深耕EMI雙語政策及創新語言教學。

請繼續往下閱讀...

中央大學教務長林志光表示，獲獎計畫展現3大教學亮點，包括「接軌前瞻科技」，資工系教師群成功將艱澀的工程理論，轉化為引人入勝的數位學習體驗；其次是「呼應雙語政策」，語言中心教師透過創新研究，打造更具成效的全球化學習環境；以及「在地連結與實作」，人文與工程領域教師將桃園在地文化與戶外實踐融入課程，帶領學生走出教室，落實大學社會責任。

林志光表示，中大自2018年起，積極透過「前導計畫補助」、「教師教學增能活動」、「一對一教學諮詢」以及「實踐研究社群共學」等機制，為老師們搭建起堅實的後盾，未來將持續秉持「以學生為本」教育初衷，及「以人文關懷為底蘊、以跨域融合為創新」校務遠景，鼓勵更多教師投入教學實踐研究，且分享其優秀研究成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法