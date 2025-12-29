為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「波數3結構」現身！鄭明典示警：台灣最容易出現冬季低溫的天氣型態

    2025/12/29 09:50 即時新聞／綜合報導
    北半球500百帕高度場預測圖，主要有3條往外延伸的冷空氣，對應3條主要的槽線，這就是「波數3結構」，這是台灣容易出現冬季低溫的天氣型態。（圖擷自鄭明典臉書）

    中央氣象署預報顯示，今（29日）回溫好天氣，不過明（30日）起冷空氣逐漸增強，預估週五（1月2日）有機會出現11度低溫，前氣象局（署）長鄭明典指出，從北半球500百帕高度場預測圖來看，有3條往外延伸的冷空氣，是屬於「波數3結構」，也是台灣最容易出現冬季低溫的天氣型態。

    鄭明典今早在臉書PO出北半球500百帕高度場預測圖，如果只看白灰色最冷空氣範圍，從中心的低壓往外看，主要有3條往外延伸的冷空氣，對應3條主要的槽線，這就是「波數3結構」。

    鄭明典指出，由於冬季高緯度地區，海溫明顯高於陸地溫度，所以太平洋和大西洋上容易產生脊場（暖空氣比較厚）。所以波數3結構的關鍵就是歐亞大陸塊上多出的深脊場，而在海面兩脊場外，另一端，空間較大的另一端，接近兩者中間最有空間發展出大尺度脊場，那個位置就在貝加爾湖附近，這就是冬季天氣預報會重視「貝加爾湖脊場」的原因。

    在「波數3結構」結構下，「貝加爾湖脊場」東側的偏北風，它的方向大致上就是對著台灣的方向來，鄭明典提醒，因此波數3結構就是台灣最容易出現冬季低溫的天氣型態。

