101跨年煙火攻略！氣象專家曝「2情境」是觀賞重點

今年台北101跨年煙火首度結合原創音樂進行規劃，透過聲光同步呈現，強化整體敘事與觀賞層次。（資料照）

今年台北101跨年煙火首度結合原創音樂進行整體規劃，將音樂融入煙火設計中，透過聲光同步的呈現方式，強化跨年煙火的整體敘事與觀賞層次。台灣大學大氣科學博士林得恩今天在臉書發布101跨年煙火「觀賞必讀」攻略，稱跨年夜欲觀賞101煙火，可以分為以下2種不同情境。

林得恩表示，首先是沒下雨時，環境風場非常關鍵，包含風向及風速，基本口訣為，「站在『上風處』看煙火，畫面最乾淨；站在『下風處』，容易被煙霧蓋住」。

請繼續往下閱讀...

林得恩預判，本月31日晚間至元旦（1月1日）清晨，台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8公尺／秒之間；初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移。

因此最佳觀賞方位，以101的東側和南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處都是較佳選擇。

林得恩續稱，其次是下雨時，因雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層遮蓋，將嚴重影響能見度。這時，雨勢大小就比風向來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望。

林得恩說，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果，今年跨年夜到明年元旦，台北天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在15至18度之間。所以，建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側和南側，並備妥雨具，把握近距離觀賞最佳的原則。

林得恩說，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果，今年跨年夜到明年元旦，台北天氣以多雲短暫雨發生機會較大。（圖擷自林老師氣象站臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法