    豐原監理站及所轄汽車代檢廠 元旦假期暫停驗車服務

    2025/12/29 09:21 記者歐素美／台中報導
    豐原監理站及所轄汽車代檢廠，元旦假期暫停受理汽車檢驗服務。（圖由豐原監理站提供）

    豐原監理站及所轄汽車代檢廠，元旦假期暫停受理汽車檢驗服務，豐原監理站表示，若車輛應到檢日期最後1天剛好為115年1月1日，可順延至115年1月2日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處以900元以上、1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照，提醒車主務必注意車輛定期檢驗的時間，以免逾期受罰。

    豐原監理站並提醒車主驗車時，需攜帶有效期間30日以上的汽車強制險保險證、行車執照、牌照登記書（除營業車輛經所有人申請查驗新領牌照登記書以外，其餘車輛免攜帶），就近至各區監理所（站）或各代檢廠辦理定期檢驗。

    豐原監理站站長朱豐誠表示，驗車定檢期限將屆滿的車主，應提早安排車輛定期保養及檢驗，除確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全外，亦能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，建議民眾可多多利用車輛代檢廠服務，提醒車主每家代檢廠車輛驗車數有限制，可利用台中區監理所首頁點選導航專區、公路電子監理服務網或使用監理服務App等管道查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。

