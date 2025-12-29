到蔣公行館喝茶去！ 福壽山農場「福壽山莊」重新開放

福壽山農場整修「福壽山莊」後，成為一處揉合歷史溫度與茶道美學的空間。（福壽山農場提供）

福壽山農場「福壽山莊」曾是蔣公行館，閒置13年，場方於今年整修後，最近重新營運，成為一處揉合歷史溫度與茶道美學的空間，更是民眾喝茶喝咖啡、拍照打卡的好去處！

「福壽山莊」就位在福壽山農場往天池的方向，據了解，早期蔣公上梨山都住在「福壽山莊」，後來梨山賓館興建後才改住宿梨山賓館。福壽山農場就將「福壽山莊」作為遊客住宿使用，但因超過住宿上限遭檢舉，13年前就閒置荒廢。

福壽山農場副場長張景富表示，場方保留福壽山莊的樣貌，今年加以整修，於本月25日重新開放，成為一處揉合歷史溫度與茶道美學的空間，提供民眾休憩觀景之用，「福壽山莊」提供糕點、咖啡及茶等供遊客選擇，採預約制，一個套餐500元，每天上午及下午各開放約30個名額。

張景富指出，「福壽山莊」重新開放，不只是展示歷史，更想為遊客留下一個能真正慢下來的角落，因此，推出了帶有時代記憶的茶點，特別找來前總統蔣經國先生生前的愛店「和生御品」，提供翻毛棗泥、綠豆椪等傳統甜點，搭配被譽為「茶界 LV」的福壽長春茶或咖啡。

坐在「福壽山莊」戶外座 椅區，可想當年蔣公坐此觀景的氛圍。（福壽山農場提供）

福壽山農場整修蔣公行館「福壽山莊」後，重新開放。（福壽山農場提供）

