球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊 高雄路口應援交通安全

球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊高雄路口應援交通安全。（高雄市區監理所提供）

公路局高雄市監理所推動交通安全，由球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊於漢神巨蛋百貨路口化身安全應援團，與民眾高喊「路口不搶快，大家都平安」，並於大遠百舉辦道路生存戰桌遊競賽，上百人在輕鬆氛圍中，學習正確用路觀念，場面熱鬧滾滾。

高雄市區監理所昨鎖定人潮聚集的漢神巨蛋百貨前路口，由球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊，從球場應援到路口，帶領民眾一起高喊「路口不搶快，大家都平安」、「車輛先停讓，行人平安回本壘」等口號，將正確用路行為，變成朗朗上口應援語。

請繼續往下閱讀...

吳念庭等人向民眾宣導為了彼此的安全，駕駛停讓不只為了行人，也為了所愛的人，讓參與活動民眾在充滿棒球感的熱烈氣氛中，自然記住最重要的安全守則。

此外，高雄區監理所為宣導交通安全觀念，推出「道路生存戰」桌遊獲得回響，昨於大遠百舉辦「道路生存戰－交通安全桌遊競賽」，吸引上百人參加，透過互動式桌遊與競賽形式，不同年齡層民眾在輕鬆有趣的氛圍中，學習正確的用路觀念。

高雄區監理所長馮靜滿表示，「道路生存戰」桌遊榮獲交通部道路交通安全創新貢獻獎第一名，並取得智慧財產局新型專利，共設計40種真實道路情境，涵蓋行人、汽車、機車、自行車及微型電動二輪車等用路行為，遊戲內容更貼近現行道路使用型態，協助民眾建立風險辨識與用路判斷能力，網路銷售已超過400盒。

道路生存戰桌遊競賽，民眾在輕鬆氛圍中，學習正確用路觀念，場面熱鬧滾滾。（高雄區監理所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法