「大肚和美跨橋」明年下半年通車！台中、彰化只要３分鐘

大肚和美跨橋壯麗現形，橫跨烏溪，讓台中彰化最快3分鐘就可到達。（市府提供）

歷經台中、彰化烏溪兩岸居民近20年的殷切期盼，「大肚和美跨橋工程」最新進度已達82%，預計明年下半年完工通車，未來大肚至和美通勤時間可大幅縮短，最快僅需約3分鐘即可抵達，交通效率提升近10倍。

「大肚和美跨橋工程」是中部近年最大規模的跨河橋梁建設，大肚區與彰化縣和美鎮僅一溪之隔，卻長年受烏溪阻斷，居民往返需繞行台17線中彰大橋或台1線大肚橋，行程超過10公里、耗時30分鐘以上，交通極為不便。

為此，台中市及彰化縣合作，共同推動跨橋興建，工程總經費達32億元；完工後，兩地行車時間可大幅縮短至2至3分鐘，顯著提升交通效率，是中台灣跨域治理的重要指標建設。

建設局長陳大田指出，大肚和美跨橋工程北起台中市大肚區文昌路，南接彰化縣和美鎮台61乙線，全長1690公尺，其中橋梁段長1440公尺、寬22公尺，規劃雙向四車道、雙向機車道及人行兼自行車道，不僅有效改善通勤動線，未來也可成為欣賞烏溪夕照的新興景點。

工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，是中部地區近年來最大規模的橋梁新建工程，整體造型雄偉、線條流暢，不僅兼顧結構安全與耐震能力，更展現現代工程美學。橋梁橋墩間跨度均衡，梁體結構既能承載大量車流，也能承受颱風及地震等自然環境挑戰，堪稱中彰地區交通新地標。

建設局表示，工程自2023年1月開工，接連遭遇多項管線遷移問題，並需在穿越國道三號的有限空間中施工，加上颱風與豪雨多次來襲，施工環境嚴峻；工程團隊調整工法、全力推進下，目前已完成30座橋墩中的27座，橋面推進長度達1122公尺，大肚與和美兩端引道工程也逐步成形，整體進度持續向前。

