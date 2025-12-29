寒冬送暖！台中油封廠女董「阿甘姊」 號召募捐物資助獨老

台中海線大肚地區舉辦2025年寒冬送暖活動。（讀者提供）

連續多波冷氣團南下，台中大肚等沿海地區多戶獨居長輩苦等物資，烏日警方與大肚區在地油封（Oil Seal）大廠號召上百家企業、社團及善心人士，募集6百份白米等民生物資，在跨年前發放給弱勢家庭，8旬老伯收到物資感動稱「揪甘心」。

週三（31日）就是跨年夜，大肚等台中海線地區寒風陣陣，大肚在地企業亮宇油封舉辦2025年寒冬送暖活動，女董座陳春甘慷慨解囊，還號召百家企業、社團募集白米、糖鹽等民生物資，由烏日警分局大肚分駐所長陳名臻化身「守護天使」，依照獨居及低收名單逐戶發送，社區伯伯及婆婆在寒風中開門，迎接新年禮物心中滿是感激。

亮宇油封董座陳春甘被居民稱呼「阿甘」姊，陳春甘說，感謝企業、社團多年於歲末一起做公益，準備棉被、生活物資發放給獨居及弱勢家庭，在寒冷季節透過實質物資援助，減輕家戶物資匱乏壓力，分散社會關懷與溫情，也號召中台灣更多企業加入助人行列。

油封為關鍵機械密封元件，注入相對旋轉機械軸周圍，防止潤滑油或液體外洩，廣泛應用於汽車、家電、建築機械等領域。

大肚分駐所長陳名臻說，跨年前後傳出「銀髮族可領萬元春節補助」等假訊息，呼籲社區長輩不要連結陌生網站，接到怪電話要趕緊到附近派出所求援。

