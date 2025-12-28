為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    走過維冠震災10年又遇1227地震 永康天公廟火供法會撫慰人心

    2025/12/28 22:43 記者吳俊鋒／台南報導
    永康凌霄寶殿武龍宮在0206地震後，持續10年舉辦火供法會，消災祈福。（記者吳俊鋒攝）

    永康凌霄寶殿武龍宮在0206地震後，持續10年舉辦火供法會，消災祈福。（記者吳俊鋒攝）

    2016年的「0206地震」，造成台南永康維冠大樓倒塌，死傷嚴重，現場已經完成重建，而緊鄰災區的凌霄寶殿武龍宮，今天連續第10年舉辦火供法會，為社稷祈福，而昨晚發生「1227地震」，民眾飽受驚嚇，該活動正好慰藉人心，並進行公益捐贈，關懷弱勢，場面溫馨。

    有「永康天公廟」之稱的凌霄寶殿武龍宮，今天攜手中華國際嘎檔吧佛教總會，以及市政府民政局等單位，共同舉辦寒冬送暖消災祈福火供大法會，希望在歲末之際，為眾人身心注入正向力量。

    廟方準備了340份物資，發放給永康、新化、東區等地的中低收入戶與弱勢家庭，也邀請受助鄉親與一般民眾參加火供法會，為人生消災祈福。

    民政局副局長吳明熙與永康區長李皇興、新化區長李義隆、東區區長黃炳元，以及市議員李鎮國、林燕祝等人都專程出席，虔誠參拜。

    凌霄寶殿武龍宮主委王大明表示，火供法會在藏傳佛教中是相當難得且殊勝的盛事，透過儀式將祝願與善念轉化為正向能量，祈求平安、健康，一切順利。

    王大明提到，0206震災後，10年來，持續歲末之際舉辦火供法會，並對外開放，讓一般民眾也有機會參與其中，翻轉運勢，邁向光明的前途。

    王大明指出，廟方不僅給予物資，更邀請弱勢家庭參加火供法會，希望藉由儀式的加持與祈願，協助改變長期累積的困境與不順，提升整體氣場，以及生命量能，為人生開啟新的轉機。

    0206地震後，永康凌霄寶殿武龍宮持續10年舉辦火供法會，消災祈福。（記者吳俊鋒攝）

    0206地震後，永康凌霄寶殿武龍宮持續10年舉辦火供法會，消災祈福。（記者吳俊鋒攝）

    凌霄寶殿武龍宮舉辦火供法會之外，也準備民生物資，捐助弱勢。（記者吳俊鋒攝）

    凌霄寶殿武龍宮舉辦火供法會之外，也準備民生物資，捐助弱勢。（記者吳俊鋒攝）

    凌霄寶殿武龍宮準備了340份民生物資，發放給永康、新化、東區等地的弱勢。（記者吳俊鋒攝）

    凌霄寶殿武龍宮準備了340份民生物資，發放給永康、新化、東區等地的弱勢。（記者吳俊鋒攝）

    永康凌霄寶殿武龍宮舉辦火供法會，消災祈福。（記者吳俊鋒攝）

    永康凌霄寶殿武龍宮舉辦火供法會，消災祈福。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播