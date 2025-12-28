為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化月影燈季IP用「跳跳馬+小丸子」 遭質疑早過氣了

    2025/12/28 20:17 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化月影燈季採用跳跳馬Rody的IP，縣府表示因為明年將迎來馬年，跳跳馬又可愛活潑才獲選。（彰化縣政府提供）

    彰化月影燈季採用跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP，引發民眾批評彰化在設計展過後一切打回原形。（彰化縣政府提供）

    彰化月影燈季今年的光雕有結合九把刀電影功夫的圖騰。（彰化縣政府提供）

    彰化月影燈季採用跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP，引來網路批評過氣，認為台灣設計展過後，彰化一切打回原形，用了完全跟彰化縣長遠發展無關的IP。對此，縣府城觀處表示，昨天開幕排隊2000個跳跳馬小提燈的人氣滿滿，沒有過氣之虞，光雕加入九把刀電影功夫圖騰，就是彰化元素。

    彰化縣府：2000人搶跳跳馬小提燈

    有民眾指出，台灣設計展風光落幕，彰化又打回原形，彰化月影燈季今年長達65天，也是彰化縣一整年活動天數最長的活動，難道只能編得預算來買過氣IP，因為櫻桃小丸子是屬於哪個世代？把跳跳馬當玩具的人都已長大成人，難道只是基於CP值考量，這個城市只值得這樣。

    城觀處指出，月影燈季活動預算約為1400萬元，跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP都是有名的IP，肯定也不會便宜，選擇雙IP是因為2026年即將迎來馬年，動漫人物櫻桃小丸子代表歡樂開心，才會敲定雙IP作為今年活動主軸。

    城觀處表示，今年光雕也有加入九把刀電影功夫圖騰，這也是彰化元素的表現。而昨天發放2000個跳跳馬小提燈，現場大排長龍，這也代表民眾對於跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP的喜愛與超人氣。

