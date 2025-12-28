新北鬥豔時尚耶誕秀登場 劉和然穿學生原創與技職學生同台走秀

新北市副市長劉和然（右3）身上作品主題為「織鍊」，以新舊材質交錯、多元融合為核心概念，透過層層穿透與堆疊，呈現差異共存的設計語彙。（記者羅國嘉攝）

新北市政府今晚在市民廣場舉辦「2025鬥豔時尚耶誕秀」，活動邁入第9年，今年首度整合北北桃宜四縣市技職學校共同展演，將耶誕城化身戶外時尚舞台，吸引眾多民眾駐足欣賞。副市長劉和然穿上學生原創設計服裝走秀，力挺技職教育成果，展現學生專業實力與跨校合作能量。

教育局指出，這屆活動邀集台北市稻江護家、桃園市中壢家商、宜蘭縣國立頭城家商，以及新北市能仁家商、莊敬工家、復興商工、穀保家商、樟樹國際實中、醒吾高中、樹人家商、鶯歌工商等共11校師生同台走秀，展現技職教育扎實的設計實力與跨校合作成果。

劉和然表示，從服裝設計、造型設計、視覺設計到手作創意商品，每一件作品都凝聚學生的專業學習成果，這不僅是一場時尚走秀，更是一堂完整呈現技職教育「做中學、學中做」精神的實作課程。他也特別穿戴由新北市技職學生金手團隊親手打造的服裝與手提包，與學生一同走上伸展台，成為全場焦點。

劉和然身上作品主題為「織鍊」，以新舊材質交錯、多元融合為核心概念，透過層層穿透與堆疊，呈現差異共存的設計語彙。服裝由樟樹國際實中流行服飾科學生蔡博凱原創設計，並由榮獲全國技藝競賽金手獎第二名的傅純靈製作；手提包則由同校金手獎第一名陳韋汝與第四名陳雙共同創作。劉和然表示，能與學生一起站上伸展台深感榮耀，也代表市府對技職學生專業實力的高度肯定。

