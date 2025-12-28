新北跨河煙火活動出包 廁所、醫護站英文字竟拼錯

漁人碼頭活動會場的指示看板，廁所英文「Toilet」拼成「Toelit」。（新北市議員陳世軒提供）

漁人碼頭活動會場的指示看板，醫護「站」的英文「Station」拼成「Sation」。（新北市議員陳世軒提供）

新北市府31日將在淡水、八里區雙主場舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」，以淡江大橋為中心，施放煙火，但新北市議員陳世軒收到網友反映，指漁人碼頭會場看板的英文字錯誤百出，廁所英文「Toilet」拼成「Toelit」、醫護「站」的「station」拼成「Sation」，令人質疑市府螺絲是不是鬆了？新北市文化局今天回應，經查是廠商製作過程疏漏所致，今天已請廠商拆除修正，全面檢視英文拼字，待進行更換。

新北文化局：廠商製作疏漏

網友提供在漁人碼頭活動會場的指示看板照片，顯示廁所英文「toilet」被拼成「toelit」，還有醫護「站」Medical Station也被拼成「Sation」，挨批「錯字有點太多」。

陳世軒強調，跨年煙火代表的是新北市的形象，若連最基本的文字校對都做不好，鬧笑話、也影響外國旅客對新北市的印象，呼籲市府立即全面檢視現場所有布置、看板、標語等，儘速修正錯誤，同時建立更嚴謹的審核流程，避免類似狀況一再發生。他說，跨年煙火璀璨綻放，但不能輕忽細節，新北市政府應拿出與城市規模相符的專業與用心，才能真正行銷新北到國際。

文化局指出，經查是製作過程疏漏所致，文化局於接獲反映後，第一時間請廠商修正並進行更換，後續文化局及執行單位謹慎檢視作業流程，避免類似情形再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法