圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

本週迎接2026年！明天週一（12月29日）起，北部、東半部有雨；週三是2025年最後一天，翌日週四元旦迎日出，北部及東半部雲多有短暫雨，中南部多雲到晴，見到日出機會較高，各地低溫約15至17度，週五大陸冷氣團報到，週五晚、週六清晨最冷，目前預估下探11度。

預報員林定宜表示，未來1週有2波冷空氣，週二至週四為東北季風，週五至週末是大陸冷氣團，週二起溫度將漸進式下降；最冷時間點落在週五晚、週六晨，大台北13度、桃竹苗11度，不過冷空氣強度及預報可能再調整。

未來1週，北部、東半部、恆春半島容易有局部短暫雨。林定宜指出，週一迎風面有雨，基隆北海岸、宜蘭有局部大雨機會，桃園以北、花蓮地區及竹苗山區局部短暫雨，台東、恆春半島零星短暫雨。

週二至週四東北季風影響，迎風面水氣多，新竹以北、宜蘭水氣明顯，苗栗、花東局部短暫雨，中南部多雲到晴。

週五大陸冷氣團報到，下週日（1月4日）略微減弱。桃園以北、東半部局部短暫雨，新竹週五也可能有局部短暫雨。

溫度變化方面，週一各地普遍回升2至3度，尤其北部及宜蘭，中南部日夜溫差則擴大；週二起溫度稍微下降；週五起全台溫度明顯下降，北部、宜蘭整日冷，日夜溫差相對小；下週日白天之後溫度略微回升。

週三跨年夜至週四元旦清晨迎日出，北部、東半部雲量多，有局部短暫雨，尤其是桃園以北，欣賞日出機會較低；中南部還是多雲到晴，機會相對較大。元旦當天氣溫，大台北16至18度，北部、桃竹苗15至19度，南部17至26度，各地低溫約15至17度。

元旦日出時間，花東6點36分、宜蘭6點37分、台北6點39分；西半部略晚，高雄6點39分、台中、台南6點40分；澎金馬最晚，澎湖6點44分、馬祖6點48分、金門6點51分。

林定宜也提醒，週一清晨中南部、週二清晨西半部有局部霧或低雲，請駕駛留意交通安全；週一及週二東半部沿海、恆春半島注意長浪。

跨年天氣及日出時刻。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法