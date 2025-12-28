週一回暖高溫上看27度洗衣好時機 跨年夜北部與東半部恐濕冷

氣象署提醒，週一北部及東北部氣溫回升，但各地早晚天氣仍較涼，尤其苗栗以南日夜溫差較大，外出請留意溫度變化。（資料照）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，週一（29日）白天氣溫有望回升，北部高溫在23度左右，中南部約27度，但因水氣仍多，北部及東部有機率降雨，另外苗栗以南地區日夜溫差較大，外出請多留心氣溫變化。

中央氣象署預報，週一水氣仍多，基隆北海岸及東北部下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。

溫度方面，北部及東北部氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及東北部約21至23度，其他地區24至27度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖多雲短暫雨，13至17度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週一全台天氣最為穩定，陽光露臉的機會也最高，是跨年夜前最後的洗衣曬網好時機，週二隨著東北季風增強，北台灣雲量增多並轉為局部有雨，氣溫也開始由北往南逐步下降，而週三跨年夜各地低溫15到17度，冷空氣強度不排除達大陸冷氣團等級，伴隨水氣影響，北部與東半部將呈現濕冷狀態。

至於元旦當天，冷空氣的影響將達到最強，北部與東半部因雲層厚實且有局部降雨，見到日出的機率較低，相較之下，中南部與台東地區見到曙光的機率較高。

紫外線指數方面，基隆市低量級，其他縣市達中量級。

空氣品質方面，29日環境風場為東北東風至偏東風，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部清晨至上午局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週一各地低溫14至18度，高溫在北部及東北部約21至23度，其他地區24至27度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，基隆市低量級，其他縣市達中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部清晨至上午局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法