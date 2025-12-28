年終怨氣無處消？南投「算了啦這條街」 民眾排隊打小人解氣

南投縣「算了啦一條街」市集活動，無極龍華宮設置「打小人」專區，不少人被吸引前來排隊。（記者陳鳳麗攝）

南投縣府宿舍群老街廣場連兩個週休假日舉辦「算了啦這條街」市集，讓歲末年終怨氣怒火無處可消的人，在趣味中解氣；該市集有宮廟、占卜塔羅牌等攤位，其中「打小人」排隊人潮最多，男女老少皆有，有民眾笑稱「原來有那麼多人感覺自己遇到小人！」

由「众鍋」老宅火鍋店發起、百年老戲院策劃的「算了啦這條街」市集，12月27日、28日和元月3日、4日2個週休假日在南投縣府宿舍群廣場，號召宮廟、命理及文創業來擺攤，用有趣的方式讓逛街民眾消除心中怨氣。像市集中央神秘的「儀式區」，主辦單位特別引進特殊的「水溶紙」製成「鳥事溶斷符」，民眾將心中的煩惱、水逆、不想面對的工作寫在紙上，投入特製水缸中，紙張便會在3秒內瞬間溶解、化為烏有。

請繼續往下閱讀...

市集中還有受天宮帝爺公駐駕給民眾求平安，慈善宮月老星君、斷緣祖師神偶供孤單男女求姻緣、斬爛桃花，此外還有無極龍華宮設置「打小人」專區，不少人被吸引前來排隊，宮廟服務人員會給一張桃紅色紙張，讓民眾拿法器打紙上的小人，打完小人的民眾笑稱「很解氣」。

「算了啦一條街」有多攤與宗教、命理有關，用趣味方式讓民眾解氣。（記者陳鳳麗攝）

塔羅牌攤主解答民眾疑問。（記者陳鳳麗攝）

打小人專區宮廟服務人員會給一張桃紅色紙張，讓民眾拿法器打紙上的小人，小朋友心中也有小人要打。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法