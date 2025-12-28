為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東諾麗果長得好 農會：通路未打開 種植多考量

    2025/12/28 17:52 記者葉永騫／屏東報導
    諾麗果的外觀長得特殊。（記者葉永騫攝）

    屏東縣萬丹鄉種植了一大片的檄樹，長出的諾麗果樣子很奇怪且結實纍纍，萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，諾麗果是做為酵素的一種果實，也可以製藥，但很少人生食，屏東因為氣候溫暖容易生長，但因為通路一直未打開，早期曾經有很多農民契作，後來種植的人數就相當少，不是地方主要作物，種植要多考量。

    諾麗果就是檄樹，也稱海濱木巴戟的果實，檄樹的適應力很強，可以生長在許多不同的環境裡，果實味道難聞又有苦味，但可以鮮果沾鹽生食或是將果實加入咖哩內一起煮食，漿果可製作諾麗果汁及保健食品，由於含有多種酵素、抗炎、抗氧化效果佳，屏東由於氣候溫暖，檄樹的生長相當適合，因此在十幾年前就有廠商開發做健康食品並且在屏東進行契作，不過因為通路一直未打開，因此種植面積在後來大幅的縮減，現在僅有少數的農民種植，由於其長相奇特，因此近來也引起民眾的注意。

    萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，萬丹鄉知名的作物就是紅豆，近年酪梨也成為地方特色，這些農作物都是受到消費者肯定，消費通路打開，因此種植面積愈來愈多，至於諾麗果因為消費習慣不同，市場的接受度不高，多數僅能在加工上使用，因此農民要種植得慎重考量，最好採取契作的方式，來確保權益。

    諾麗果在屏東生長的相當好，結實累累。（記者葉永騫攝）

    圖
    圖
