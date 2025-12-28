為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南引進「智慧割草機器人」 明年加入滯洪池除草行列

    2025/12/28 17:03 記者王姝琇／台南報導
    水利局人員嘗試操作智慧機器人除草 。（南市水利局提供）

    水利局人員嘗試操作智慧機器人除草 。（南市水利局提供）

    滯洪池周邊除草也能很智慧！台南市水利局力邀工研院及在地廠商共同研發的「智慧割草機器人」，人員今天親自至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除草性能，將於明年度引入滯洪池除草作業。

    水利局人員仔細聆聽業者說明，結合滯洪池周邊不同地形，試驗智慧割草機器人爬坡及克服地形障礙能力，亦針對現地不同長度雜草進行試割，同時也現場操作遠端遙控割草機器人，經簡易教學即可快速上手，具備推廣意義。水利局預定將於明年度引入，試辦智能割草機器人進行滯洪池定期除草作業，在水利業務面向結合智能科技，達成相輔相成的成果。

    水利局長邱忠川表示，目前水利局管理26座滯洪池，其中安定蘇厝滯洪池、港口（灣港）滯洪池及仁德滯洪池等，部分滯洪池場域廣大，營造成為親水環境，成為民眾親水遊憩的好去處，因此周邊環境維護與定期除草工作甚為重要，以往使用人力除草，效率低又有臨水作業及熱危害等潛在危險，現利用智慧機器人除草，能提升效率並降低職災風險，一舉兩得。

    智慧機器人爬坡能力測試。（南市水利局提供）

    智慧機器人爬坡能力測試。（南市水利局提供）

    圖
    圖
