女性人工生殖平均年齡 38.2歲創新高

懷孕示意圖。人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

據統計，112年接受人工生殖已婚女性年齡平均數38.2歲創新高。醫界人士說，年輕人生育意願低，因養育成本高，即使全面補助人工生殖，也難提高生育意願，應著重長期育兒支持。

衛生福利部國民健康署日前公布民國112年「人工生殖施行結果分析報告」，當年共有5萬8557人次接受人工生殖。87年接受人工生殖的已婚女性，年齡中位數及平均數分別為32歲及32.7歲；112年的年齡中位數為38歲，年齡平均數則攀升至38.2歲，再創新高。

報告顯示，112年受術已婚女性年齡介於35到39歲最多，共有2萬468人、占整體35%；其次為40至44歲有1萬9639人、占33.5%；第3是30至34歲共1萬1445人、占19.5%。受術已婚女性年齡與111年趨勢相比，35到39歲與30至34歲族群皆減少，40至44歲則不減反增。

開業生殖中心副院長吳成玄今天告訴中央社記者，他在門診也有類似發現，前來求子的族群中，超過三分之一是40歲以上的夫妻，且比例持續上升；隨著晚婚、晚育成為常態，即使較早結婚，許多人也因專注學業與事業而暫不生育，直到40歲左右才開始有生子需求。

吳成玄提醒，女性40歲以後，即便借助人工生殖技術，懷孕率仍偏低、流產率偏高，45歲以後的成功率甚至不到5%；建議30歲以上尚未遇到合適對象，但已有生育規劃的女性，可以考慮凍卵，提前保留未來生育機會。

另外，報告也顯示，超過50歲做試管嬰兒的女性有450人，比前1年多出95人。國健署多次呼籲，生育有時鐘，年齡會影響生育力及母嬰健康，即使借助人工生殖技術，成功率仍會隨年齡增加下降，女性應把握25至35歲、男性則為40歲前的黃金生育期。

馬偕醫院不孕症科及生殖醫學中心主任林明輝認為，政府應重新思考生育補助對年輕族群的吸引力，年輕人不願意生育，關鍵不在於是否能懷孕，而是生下孩子後所面臨的養育壓力；低薪環境下，雙薪家庭往往只能勉強打平，其中一人需要投入照顧孩子，收入立即減少，負擔大幅增加。

林明輝說，養育的經濟負擔才是年輕人對生育卻步的主因，即便未來全面補助人工生殖，也未必能有效提高年輕人的生育意願；真正影響生育決策的關鍵，在於後續的育兒與教養負擔，政策應更著重於養育孩子的長期支持與補助，才能真正改善少子女化問題。

根據報告顯示，人工生殖治療個案不孕的原因，以多種因素占比36.3%最高，卵巢因素34.2%為第2位，男性因素7.7%居第3；其中男性不孕原因，包含性腺刺激素缺乏、睪丸功能衰退、輸送精子管道阻塞及性功能障礙等。

