    生活

    她捷運站巧遇盾牌警察 「神速畫作」讓人直呼暖心

    2025/12/28 17:16 記者王冠仁／台北報導
    邱員展示速寫師吳沁頤致贈的畫作。（記者王冠仁翻攝）

    邱員展示速寫師吳沁頤致贈的畫作。（記者王冠仁翻攝）

    現場速寫師吳沁頤以員警為作畫靈感。（記者王冠仁翻攝）

    現場速寫師吳沁頤以員警為作畫靈感。（記者王冠仁翻攝）

    通緝犯張文犯下震驚全台隨機殺人案後，人心惶惶，更有許多爭相模仿、留言者出現。警方為穩定治安、平復人心，近期調動大批警力到捷運站、熱門景點、交通樞紐等處，加強維安戒備。有一名現場速寫師吳沁頤在耶誕節當天，於台北捷運中見到一名拿著盾牌執勤的員警，她立刻畫了一張紀念畫送給員警，還在臉書上說「有時候最美的風景，不是風景，而是守護風景的人」，令警界直呼暖心。

    對此，台北市警局在案發後，立即啟動強化維安作為，針對車站及人潮聚集場所提高見警率，每日由各分局動員8百警力、捷運警察隊80名，以及刑事警察大隊特勤警力10名，並額外向警政署申請每日及每晚各80名保安警力支援，每日至少派出上千名警力投入捷運站、車站、商圈等人潮聚集處加強巡邏與戒備。

    據了解，吳姓速寫師在耶誕節當天，於北捷北投站遇到的執勤員警，是因張文案後被派來支援執勤台北市警局保安警察大隊第四中隊員警邱冠銘。

    吳在影片中說，最近搭捷運的時候，不知道大家有沒有發現，月台上多了那一抹綠色的身影。老實說，每次看到他們的背影，心裡就會有一種特別扎實的安心感。他不知道對方是誰，也不知道名字，但她希望用力所能及的方式，送上一份小小的感謝，「謝謝你們辛苦了！」

    基層員警表示，此案發生後不少人把矛頭指向警方，指責警方追捕速度太慢才會讓張文犯案。然而警察不是神，科技辦案也需要花費時間，當天許多參與追捕張文的同仁，都是接獲通報以後，在不清楚有何武力裝備的情況下，就算塞車也奮不顧身跑到誠品南西店第一現場，如果還要非難警方，根本是在打擊士氣。

    另名同仁說，幸虧社會上仍充滿溫暖，事後不少民眾自備花束、卡片到派出所向警方致意，也有不少公司行號向警方慰問，吳姓速寫師送給同仁的畫，堪稱最有意義的耶誕禮物。

    有民眾留字條給警方打氣。（記者王冠仁翻攝）

    有民眾留字條給警方打氣。（記者王冠仁翻攝）

    不少民眾寫卡片送到中山一派出所給警方打氣。（記者王冠仁翻攝）

    不少民眾寫卡片送到中山一派出所給警方打氣。（記者王冠仁翻攝）

