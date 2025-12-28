雪季登山具高風險 國家公園署照片提醒酷寒嚴峻

冬季高山低溫，民眾若上山需面對酷寒嚴峻環境，如合歡山公路積雪結冰，駕駛車輛危險。（太魯閣國家公園管理處提供）

時序入冬，大陸冷氣團接連報到讓台灣高山地區降雪、結冰，不少民眾急衝山區想要賞雪，但國家公園署透過現場照片示警，山區酷寒環境比想像中更嚴峻，低溫情況下電池續航力大幅下降，容易失聯，攀登更是高難度挑戰，呼籲雪季登山具高度風險，民眾務必審慎評估。

國家公園署表示，近日發現部分民眾進入山區時未攜帶足夠裝備，以致於無法因應山區氣候驟變，導致失溫嚴重危及生命安全。而依據中央氣象署天氣預報，元旦假期將再有強烈冷氣團南下，高山地區持續低溫、降雪及強風，登山活動已進入高風險雪季模式。

雖然民眾喜歡入山追雪，但國家公園署提醒，山區的酷寒環境比想像中更嚴峻，除了一定要做好保暖工作外，在低溫環境下，手機、相機等電子設備電池續航力易大幅下降，應攜帶備用電源避免失聯。

國家公園署指出，民眾若冬季還要攀登高山，將是更高難度等級的挑戰，應清楚認知冰雪岩混合地形、準備雪地三寶（冰爪、冰斧、岩盔）操作，也務必備齊完整雪季裝備，包括保暖衣物、防水層、雪地行走裝備及緊急避難用品，並審慎評估自身雪地經驗與體能狀況。

具有豐富登山經驗的資深嚮導也表示：「即便再怎麼喜愛登山活動，也都會選擇在春、夏、秋三季上山，畢竟冬季登山可不是開玩笑的。」

此外，高山部分路段通訊不良，國家公園署呼籲，登山民眾應攜帶衛星定位或個人定位裝備，事先安裝並熟悉「國家公園登山報到APP」，善用報平安與定位功能，讓家人掌握行程動態，降低意外發生時的風險與不安，強調「登山安全沒有僥倖！」，面對極端環境，應以生命安全優先，必要時果斷取消或延期行程，避免憾事發生。

大陸冷氣團接連報到，高山開始進入雪季，國家公園署提供的照片顯示冰雪岩混合的登玉山之路，呼籲民眾上山的高危險性。（玉山國家公園管理處提供）

