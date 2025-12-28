不怕淹水了！屏東萬丹大排將設6台移動式抽水機

萬丹大排是萬丹鄉主要的排水。（記者葉永騫攝）

每次颱風大雨高屏溪水暴漲時，萬丹鄉灣內村等地區的村民就擔心的睡不著覺，因為怕萬丹大排的溪水排不出高屏溪，可能造成村落大淹水，今年在立委徐富癸、縣議員許展維等人的爭取下，將設立6部移動式抽水機，一次解決問題，讓今年洪汛期村民不再擔心受怕了。

萬丹大排是萬丹鄉主要溪流，溪水排入高屏溪，縣府設立有萬丹水圳，以控管萬丹大排溪水能流入高屏溪，但遇到大雨或颱風時，高屏溪水暴漲，水位高於萬丹大排，造成萬丹大排的溪水無法排入高屏溪，水位上漲後反而倒灌入灣內等村落，淹水曾達到2、3公尺的慘況，因此每到大雨或颱風來襲，灣內村長陳玉意就到萬丹水圳當起看守人，注意移動式抽水機的抽水情形，一發生故障就要馬上通知水利處等相關單位，並且通知村民應變措施，相當的辛苦，而村民也都很擔心，不斷的要求縣府設立抽水站。

村長陳玉意表示，萬丹水圳因為沒有設立固定式抽水站，所以洪汛及颱風來襲時都是臨時抽調移動式抽水機來抽水，但往往阻礙交通，這次立委徐富癸、縣議員許展維等人會同水利處人員現場勘查後，爭取了800多萬元經費，去年11月開工後預計明年3月完工，完成後抽水平台可以放置6部的移動式抽水機協助抽排萬丹大排的水排入高屏溪，將大大的增加抽水能力，今年汛期總算可以讓村民放心了。

抽水站平台都已經完成基本設施的設立。（記者葉永騫攝）

萬丹水圳沒有設立抽水站。（記者葉永騫攝）

