不懼強震狂搖！媽媽死守桌前「1物」 網笑翻：正港台灣人無誤

1名網友分享，家人昨（27）日深夜原本待在客廳打麻將，地震發生瞬間，媽媽居然火速「深蹲」護住麻將桌，不讓正在進行的牌局被震亂。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

宜蘭外海昨（27）日深夜發生規模7.0地震，全台皆能感受到明顯搖晃，許多民眾在震後紛紛發布地震當下，各自所在地發生的驚險瞬間。1名網友分享，家中監視器拍到他的家人原本待在客廳打麻將，地震發生瞬間，媽媽居然火速「深蹲」護住麻將桌，不讓正在進行的牌局被震亂，畫面曝光後掀起各界議論。

據悉，該名網友今（28）日凌晨在社群平台Threads分享2張監視器截圖，只見1名婦女雙腳深蹲，雙手張開後緊緊卡住眼前麻將桌，一旁女子見狀也協助扶穩。原PO透露，這照片中的婦女是他媽媽，之所以做出這個姿勢，是因為她們打麻將打到一半發生地震，於是緊急護住當前牌局，讓他無奈笑說，「地震再大，也沒有這把台數大。」

請繼續往下閱讀...

奇景吸引超過120多萬網友朝聖，除引發一票麻將愛好者共鳴，還有不少人推測原PO媽媽或許處於「連莊」、「握有能夠贏得1年生活費的大牌」等關鍵時刻，才會在生死關頭仍選擇保護牌局；也有人分享，家中長輩一旦開始打牌，無論發生多大的危機，也會死守在牌桌前，「對於正在聽牌的人來說，地震的搖晃遠不及斷了牌氣來得可怕。」

其他網友則笑說，「看得出來這桌很貴」、「這種態度才是台灣人」、「全家的希望就靠這把了」、「看來應該是大四喜天聽牌？」、「地牛翻身不及我這把翻身重要」、「人家是護國神山，這位女士是『護牌神尊』」、「有開武術教學課程嗎？腰馬合一挺穩的」、「媽媽看起來至少連七拉七，拚個自摸明天就能退休，是我也護」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法