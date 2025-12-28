為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆議長童子瑋：兒童樂園應配合族群文化節日 辦主題活動

    2025/12/28 16:43 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋說，兒童樂園應該搭配各族群文化節日，舉辦主題活動，並將兒童樂園升級為文化親子館。（圖為童子瑋辦公室提供）

    每年的12月28日，是全國客家日。基隆市議長童子瑋今天（28日）說，適逢全國客家日，親子館2．0是基隆市長謝國樑任內政績，但服務面可再加強，他呼籲，兒童樂園未來可配合族群文化節日，舉辦主題活動，寓教於樂，升級為文化親子館。

    童子瑋表示，對他來說，適逢全國客家日，因為媽媽是客家人，文化從小就自然融入日常，感受到文化傳承最重要的是走進生活、把握機會多多宣傳。他說，親子館 2．0既然硬體已經到位，未來各大族群或文化節日，應盤點納入親子館年度行事曆，結合母語日、原住民族、祭典等節日規劃主題活動，讓文化成為親子館的日常元素。

    童議長指出，以全國客家日為例，可規劃客家主題週，安排客語童謠、米食與擂茶體驗、客家花布手作，並依各館特色發展內容，例如以戲劇館推動客語短劇，或在鐵道文化館結合族群遷徙故事，讓孩子理解基隆文化的歷史脈絡。

    童子瑋強調，基隆是一座融合多元文化的城市，族群文化是歷史傳承的重要養分，盼孩子能在生活中認識基隆、認同基隆，從親子館開始，把文化教育成為日常，基隆一定可以更進步。

