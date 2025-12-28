才罰3萬！ 竹市東大路建案工地釀道路下陷 21戶撤離鑑定結果曝光

才罰3萬元！新竹市東大路建案工地10月底釀道路下陷及21戶撤離事故，鑑定結果今天出爐曝光。（資料照）

新竹市東大路4段富宇建設15層的天闊建案進行地下室開挖，10月30日晚間造成民宅傾斜和路面地層下陷與鄰損，當時有21戶共33人被迫連夜撤離，市府大動作撤離住戶及啟動調查，結果鑑定報告今天出爐，市府僅依建築法，各裁處承造人及監造人最高罰鍰新臺幣3萬元整。

市府今天發布新聞稿稱，東大路建案開挖地下室，發生鄰近巷道路面下陷、導致周邊民房安全勘慮，經社團法人中華民國大地工程技師公會完成事故鑑定，結果指出，事故主因為地下砂土隨滲流水流失，導致地層鬆動，進而造成道路及周邊結構變形，確認承造人未依圖施工、安全監測設置不足，且承造人與監造人未能即時應變處理，依建築法相關規定，依法各裁處承造人及監造人最高罰鍰新臺幣3萬元整。

都發處表示，事件發生後，市府即勒令建案停工並成立緊急應變小組，撤離21戶居民進行安置。並要求承造商針對工地周遭增設安全監測設施，並請大地工程技師公會進行全面監測，且就此次事故進行調查以釐清後續施工的安全性及責任歸屬。另為考量開挖工地現況的安全性，市府要求承造商的搶修工程（基礎至地下1層頂版）應送大地工程技師公會及市府審查核可方得施工。另復工計畫（地上1樓頂版至地上15層頂版）也應在取得鄰損戶的和解書後，方得向市府申請復工審查。

大地技師公會表示，目前工地增設的21處自動傾斜監測儀器，採高密度方式進行全天候自動監測取代人工監測，監測點位數據顯示整體已呈現穩定狀態，已要求承商定時地表巡查及必要的局部補強。但為安全性考量，仍應儘速完地下室結構（含底版與樓板）施工，以 RC 結構體提供長期穩定之抗彎與抗變位能力，確保工地安全。

才罰3萬元！新竹市東大路建案工地10月底釀道路下陷及21戶撤離事故，鑑定結果今天出爐曝光。（資料照）

