    首頁 > 生活

    1227地震基隆震度4級 中正高架橋等3橋無恙、中山橋待巡檢

    2025/12/28 15:20 記者俞肇福／基隆報導
    宜蘭外海昨天（27日）深夜11點5分發生規模7．0大地震，基隆市震度達4級，基隆市政府工務處28日清晨啟動橋梁巡檢機制。（基隆市政府提供）

    宜蘭外海昨天（27日）深夜11點5分發生規模7．0大地震，基隆市震度達4級，為確認橋梁結構無虞、保障民眾安全，基隆市政府工務處第一時間啟動橋梁巡檢機制，並自今天（28日）清晨起已針對和平橋、中正高架橋、成功陸橋、31號橋、中山橋、水長橋6座橋梁進行震後特別巡檢作業；到今天下午2時，已經完成中正高架橋、和平橋與成功陸橋的橋梁檢測，確認結構安全，下午將進行剩餘的3橋梁巡檢工作。

    工務處長簡翊哲表示，截至目前為止，已完成和平橋、中正高架橋及成功陸橋3座橋梁檢測，結果皆未因地震產生結構安全，其餘3座橋梁尚在加緊巡檢中，預計今日將完成6座橋梁巡檢，倘後續巡檢有發現異常情形，亦將儘速派員進行緊急處置，以維護民眾生命財產安全。

    另外，基隆市教育處轄下的高中以下各級學校，經過各校總務處回報，目前並無傳出校園有災情或人員傷亡；僅有仙洞國小校門口的百年老樹，原本就略有傾斜，將等下週請樹醫生到場實地場勘，再來決定如何處理。

    基隆市政府工務處28日清晨啟動橋梁巡檢機制，到下午2時，已經完成中正高架橋、和平橋與成功陸橋的橋梁檢測，確認結構安全，下午將進行剩餘橋梁巡檢工作。（基隆市政府提供）

