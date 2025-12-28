為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雲林奮學獎助金頒發鼓勵200名學子 國一生小勝罹罕病也不向命運低頭

    2025/12/28 14:53 記者李文德／雲林報導
    小勝雖罹罕病，但他不向命運低頭，其精神令人感佩。（記者李文德攝）

    小勝雖罹罕病，但他不向命運低頭，其精神令人感佩。（記者李文德攝）

    為鼓勵弱勢學生努力向學，雲林縣府與雲林縣不動產建築開發商業同業公會，一同舉辦國中小奮學獎助學金，迄今已辦理15年幫助1600名學童，今（28）日頒發200名學子每人3000元。其中大埤鄉的國一生小勝，雖罹患脊髓性肌肉萎縮症，從1歲起無法行走，但靠自己毅力努力向學獲得肯定。他表示，會持續努力，將來想投入網路影音工作，讓更多人看見。

    頒贈典禮由公會理事長龔坤奇主持，雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、縣議員江文登等人出席，為200名學子頒贈每人3000元獎助學金。

    龔坤奇表示，奮學獎助學金開辦目的，主要希望能夠鼓勵縣內學童努力向上，因此15年前縣府合作頒贈，凡縣內單親、低收入戶、身心障礙等家庭背景的國中小學生就可由學校或相關單位推薦取得。今年共有61所200名學童獲得獎助學金殊榮，15年來已經核發480萬元協助約1600名弱勢家庭學童。

    其中12歲的大埤鄉國一生小勝更是全場焦點。爸爸表示，小勝一歲多正要學走路時，因發現他無法穩穩站立，就醫後才確診罹患脊髓性肌肉萎縮症，至此小勝就只能以輪椅代步，他雖頓感晴天霹靂，但仍與媽媽無怨無悔全心呵護，且小勝從小體貼，不會因自己身體不便而怨天尤人，靠著自己口齒清晰的優點，代表班上參加演講比賽獲得佳績。

    小勝表示，從小發病無法行走，因此希望自己將來能夠好轉，像一般人一樣走路，未來也希望自己能夠成為網路影音創作者，將自己生活所遇到的奇聞軼事分享給大眾，會持續努力向學，不要讓家人擔心。

    張麗善表示，透過奮學獎助金發送，鼓勵弱勢家庭學子認真學習，協助圓夢，期望學子們未來能持續認真努力，有能力也能回饋社會。

    雲林國中小奮學獎助學金28日頒贈，全縣共有200名學子受惠。（記者李文德攝）

    雲林國中小奮學獎助學金28日頒贈，全縣共有200名學子受惠。（記者李文德攝）

    雲林國中小奮學獎助學金28日頒贈，全縣共有200名學子受惠。（記者李文德攝）

    雲林國中小奮學獎助學金28日頒贈，全縣共有200名學子受惠。（記者李文德攝）

