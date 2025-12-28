為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭7.1強震「比921恐怖」？ 過來人嘆：永遠不會想經歷第2次

    2025/12/28 21:25 即時新聞／綜合報導
    1999年9月21日發生的「921大地震」，為台灣在二戰後遭遇傷亡最慘重的自然災害。照片為新北市（前台北縣）新莊「博士的家」社區大樓，因921地震倒塌，造成嚴重死傷。（資料照，工務局提供）

    宜蘭外海昨（27）日深夜發生規模7.0地震，不僅全台國家級警報大作，就年多個鄰近國家也感受到明顯搖晃。據悉，有較年輕的族群以1999年發生的「921大地震」與該起地震相比，引起曾親身經歷過921的過來人反彈，直言兩者根本無法相提並論，更心痛表示921當時的慘狀，絕不會有人想再經歷第2次。

    有網友昨日在PTT以「大家都沒經歷過921？」為題發文，透露自己在宜蘭強震發生後半小時內，看到許多社群平台網友發布各種地震文，其中不乏一堆人喊說嚇哭嚇尿，甚至直接拿921來對比，讓他氣得痛罵︰「當年921才搖到第3秒，當下搖大概到第3秒，然後就直接升級震到整個房子像在飛天，那種不就要被嚇到休克了？」

    另1名過來人見狀，也回文感慨宜蘭強震後台灣絕大多數地區都還有電、能上網發布開玩笑文章，沉痛呼籲不要將該起地震與921相比，「921那種是你各位菜逼巴永遠不會想遇到的經歷，也誠心希望你們永遠不會遇到的事，這不是一個值得拿來說嘴的事，921之前我是不怕地震的，921之後稍微大一點的地震都會想：不會吧、千萬不要再一次。寧可被菜雞叫貴古仔、老人臭，也不希望再遇到一次的那種地震就對了。」

    相關貼文引發不少網友共鳴，除了紛紛以「921是國難」斥責不懂的年輕世代，還簡短分享當年各自的遭遇，「以前學校還來過921學校被震倒的轉學生」、「永遠忘不了當時打開電視，每一幕都是地獄」、「921中部停水停電快10天，根本不是最近幾年能比的」、「想當年用的還是好幾公斤的CRT螢幕，結果被921震得跳來跳去」、「還清楚記得當下感受，震的人快被甩出去的那種，然後以為房子真的會倒」、「那時候駐校，一早老師集合我們收拾東西回家，因為停水停電根本無法上課」。

    根據台灣國立自然科學博物館「921地震教育園區」記載，1999年9月21日凌晨1點47分，南投縣集集因「車籠埔斷層」發生規模7.3強震，震源深度僅8公里，強烈搖晃全台有感，並導致超過5萬棟房屋倒塌，造成2415人不幸罹難，加上電力、水利、道路等設施被嚴重破壞，全台民眾生活與工商業活動一度陷入癱瘓。此外，台灣現行的防災制度、建築耐震法規，也是在這起歷史悲劇後，被進行大幅度強化與教育。

