為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    歲末幸福滋味 台南勞工學苑手作蛋糕

    2025/12/28 14:44 記者王涵平／台南報導
    南市勞工局勞工學苑在曾文市政願景園區推出系列休閒體驗課程，今與南市觀光協會合作辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程。（南市勞工局提供）

    南市勞工局勞工學苑在曾文市政願景園區推出系列休閒體驗課程，今與南市觀光協會合作辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程。（南市勞工局提供）

    南市勞工局勞工學苑在曾文市政願景園區推出系列休閒體驗課程，今與南市觀光協會合作辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程，學員親手製作香氣濃郁、口感綿密的巴斯克蛋糕，並將成品帶回與親友分享節慶幸福。

    知名烘焙講師高誌鍵為「菠特傑蔬果烘焙」創辦人，自幼熱愛烘焙，高職就讀餐飲管理，大學攻讀食品營養學系，赴日本精進甜點製作後，原計畫在日本扎根，因311大地震返台從事烘焙教職，意外接獲業主赴澳洲創立烘焙坊的邀請，於是毅然前往南半球，累積豐富的國際實務經驗。

    高誌鍵分享，巴斯克蛋糕源自西班牙巴斯克地區，是近年深受歡迎的特色起司蛋糕，最大特色是以高溫烘烤至外層微焦，內部仍保持濕潤柔軟，呈現近似半熟的「流心」口感，與日式輕乳酪或美式重乳酪截然不同，具有濃厚焦糖香氣與豐富層次，且製作方式簡單、成功率高，適合新手入門。

    勞工局長王鑫基表示，市府活化曾文市政願景園區，在園區內餐飲專業教室，結合專業協會與勞工學苑的辦訓經驗，共同推出優質課程，跨年前夕讓學員在手作中感受節慶氣氛。

    南市勞工局勞工學苑在曾文市政願景園區推出系列休閒體驗課程，今與南市觀光協會合作辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程。（南市勞工局提供）

    南市勞工局勞工學苑在曾文市政願景園區推出系列休閒體驗課程，今與南市觀光協會合作辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程。（南市勞工局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播