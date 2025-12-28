搶救少子化 馬祖獎勵生第4胎15萬 鄉公所還加碼

連江縣明（2○26）年起，將加碼生育補助，從現行「第一胎2萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元」，提高至「3萬元、6萬元、9萬元」，並增列「第四胎15萬元」的鼓勵措施。（圖為馬祖日報提供）

少子化狂潮席捲各縣市， 連江縣明（2○26）年起，將加碼生育補助，從現行「第一胎2萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元」，提高至「3萬元、6萬元、9萬元」，並增列「第四胎15萬元」的鼓勵措施。此外，為了鼓勵「年輕家長敢生」，鄉公所加碼育兒福利，北竿鄉公所將原先的第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元、第四胎4萬元的生育補助，在第四胎調整為5萬元；南竿鄉公所協助不孕夫妻受孕生育，每對不孕夫妻每2年補助1次，每次最高補助5萬元。

2○26年1月1日起，莒光鄉公所推出○到6歲兒童津貼，凡設籍且居住於莒光鄉的○到6歲嬰幼兒，每個月1500元兒童津貼，1年可領兒童津貼1萬8千元，6年下來將可領取10萬8千元；東引鄉長林德建說，東引鄉目前還在草擬中，尚未有加碼嬰幼兒相關的福利措施。上述連江縣政府或四鄉鄉公所的生育補助、人工生殖補助等福利，請上連江縣府或各地鄉公所官網查詢。

南竿鄉長林志東指出，為提升南竿鄉生育率，並協助不孕夫妻減輕生殖醫療負擔，明年1月1日起正式啟動「人工生殖技術費用補助」方案，凡符合資格的鄉民皆可提出申請。此次補助涵蓋試管嬰兒、配偶間人工授精、使用捐贈生殖細胞的人工授精，以及其他人工生殖方法。每對不孕夫妻每2年補助1次，最多5次，每次最高補助5萬元；若實際醫療費用未達5萬元，則採實支實付給予補助。鄉公所提醒，申請者須在首次就醫診療日後6個月內，檢具文件向公所提出申請，逾期恕不受理。

林志東說，補助對象的條件為夫妻雙方均年滿20歲，且任一方在南竿鄉設籍滿3年（診療期間首張醫療收據日期往前推算滿3年）；診療期間具合法婚姻關係；並經合法醫療機構診斷，確需接受人工生殖治療，符合《人工生殖法》相關規定。

