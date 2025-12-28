為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運忠孝復興站變電站外牆炸凸 北捷：空心磚牆無損結構

    2025/12/28 14:49 記者何玉華／台北報導
    北捷忠孝復興站旁的變電站因電壓器異常爆火花，外牆遭炸凸，現場已拉起封鎖線。（記者何玉華攝）

    北捷忠孝復興站旁的變電站因電壓器異常爆火花，外牆遭炸凸，現場已拉起封鎖線。（記者何玉華攝）

    台北市忠孝復興站變電站今（28）日上午傳出爆炸聲，地下室竄出黑煙，火勢很快被撲滅，但牆體被炸得突出的照片在網路流傳，引起擔憂；台北捷運公司系統處處長施政延說明，被震波震凸的外牆是空心磚牆，主結構沒有受損。

    施政延說明，今早9點40分行控中心收到忠孝復興站新復捷主變電站火警警訊，開關保護跳脫，經查發現是變壓器異常，產生瞬間火花，現場自動滅火設備立即啟動滅火，目前營運正常。該處是無人變電站，無人受傷。

    施政延表示，因為變壓器短路，造成震波，將內部的粉塵震出來，震破玻璃、外牆凸起。凸起的磚牆不是主結構的牆，是屬於空心磚牆，為了讓工程人員去換設備時，可以去敲除進去更換，主結構沒有受到影響。北捷人員補充說，就是「暗門」的概念，因為建築內放的是大型的機電設備， 未來要汰換時，就可以把外牆敲開作為通路，主結構的牆面並不是此處。

    北捷忠孝復興站旁的變電站因電壓器異常爆火花，外牆遭炸凸，北捷表示是空心牆無損結構安全。（讀者提供）

    北捷忠孝復興站旁的變電站因電壓器異常爆火花，外牆遭炸凸，北捷表示是空心牆無損結構安全。（讀者提供）

    北捷忠孝復興站旁的變電站因電壓器異常爆火花，一部分外牆遭炸凸，現場已拉起封鎖線。（記者何玉華攝）

    北捷忠孝復興站旁的變電站因電壓器異常爆火花，一部分外牆遭炸凸，現場已拉起封鎖線。（記者何玉華攝）

