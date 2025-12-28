為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北捷運公司爆「狗吊牌羞辱」爭議 勞檢處介入調查

    2025/12/28 15:04 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員鄭宇恩接獲內部爆料指出，有員工因業務疏失遭主管要求配戴寫有犯錯原因的「狗吊牌」，並拍照張貼於工作群組公開示眾，形同羞辱式管理。（議員鄭宇恩提供）

    新北捷運公司爆職場霸凌爭議，新北市議員鄭宇恩接獲內部爆料指出，有員工因業務疏失遭主管要求配戴寫有犯錯原因的「狗吊牌」，並拍照張貼於工作群組公開示眾，形同羞辱式管理。對此，新北勞動檢查處回應，近日確有接獲民眾陳情，經派員實施檢查後發現，勞工當事人雖然目前並未提出內部申訴，公司也未曾接獲通報，但未來新北捷運公司如未依所訂計畫展開調查並追究責任，經通知限期改善而未改善者，依職安法可處3至15萬元罰鍰。

    有關新北捷運公司爆職場霸凌爭議，鄭宇恩要求除要求公司總經理道歉，勞工局應介入調查、追究到底。勞檢處指出，近日確有接獲民眾陳情，經派員實施檢查後發現，勞工當事人雖然目前並未提出內部申訴，公司也未曾接獲通報，但未來新北捷運公司如未依所訂計畫展開調查並追究責任，經通知限期改善而未改善者，依職安法可處3至15萬元罰鍰。

    關於勞基法部分，勞檢處曾於今年6月對新北捷運公司實施檢查，但並未發現有過勞、休息時間不足等違法情事，但針對鄭宇恩議員所反映的情形，勞檢處將於近日再次派員實施檢查，如發現有違法情事，依勞基法可處2至100萬元罰鍰。

