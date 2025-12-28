申請倒數！丹娜絲風災補助已核定406件、達7千萬

攤舖商使用慰助金更換招牌、雨遮等生財器具（圖左為風災前，圖右為風災後）。（台南市政府提供）

丹娜絲颱風風災補助與慰助申請倒數計時，截至目前為止，台南通過補助申請案件共計406件，核定補助金額達7000萬元，對穩定地方產業生產動能發揮實質助益。南市經發局提醒民眾把握申請期限。

市長黃偉哲指出，「災後復原設備調校補助方案」除原有機器設備修復外，且受理對象還新增納管的未登記工廠業者。並透過中小企業服務團，主動輔導訪視與電話關懷廠商，緩解廠商在該期間同時面對的美國對等關稅與災後重建之雙重壓力；同時也善用該期間的工廠校正調查時期，請調查員瞭解業者實際受損情況並對接協助資源的投入。

經發局長張婷媛表示，市府亦配合經濟部辦理「店家援助方案」，不僅災後啟動專線供民眾查詢，並以從寬、從速、從簡的原則，讓因該場天災而造成生財器具毀損可提出1萬元援助申請。市場攤 （舖） 位則向所屬市場自治會申請。發放慰助金給受災店家。截至目前為止，本府已就1712家店家與155個攤 （舖） 位完成慰助金的發放。

市場處代理處長林士群補充，市場處亦對受損市場實施攤 （鋪） 使用費減免措施；對淹水達50公分以上的市場，則加碼減免6個月攤 （鋪） 位使用費，整體減免金額約95萬餘元。有慰助金的挹注與使用費的減免，加速恢復市場營運。

南市經發局提醒，包括「災後復原設備調校補助方案」與「店家援助方式」，受理期限皆到今年底，凡符合資格者，務請留意期限完成申請。

南市經發局動員人力展現效率，因此就店家援助無論是收件與核發慰助金，皆為率全國之先。（台南市政府提供）

