    首頁 > 生活

    北市第一果菜市場改建計畫增設冷鏈系統 卓榮泰：全面支持

    2025/12/28 14:04 記者蔡愷恆／台北報導
    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，期望能與地方合作，補助台北市第一果菜市場改建，並一起替消費者把關，保障全國漁、農民權益。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，期望能與地方合作，補助台北市第一果菜市場改建，並一起替消費者把關，保障全國漁、農民權益。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，期望能與地方合作，補助台北市第一果菜市場改建，並一起替消費者把關，保障全國漁、農民權益，計畫除增設冷鏈系統外，也將拍賣作業系統數位化。

    卓榮泰說：「農業部全面支持導入冷鏈系統，這是對全國漁農民最大的承諾。」台北市副市長李四川表示，確認核定計畫並裁示補助後會盡快發包，盼在明年5月完工，8月中秋時搬遷。

    台北第一果菜市場已使用半世紀，因現在每日交易量達1000公噸，超過原先設計的600公噸，還有拍賣卸貨場域、冷藏空間及停車位不足等緣故，因此提出改建計畫。工程分為兩期；台北市政府已投入經費興建農一期，然第二期拆除中繼市場，興建魚類市場、中間銜接空間、架設設備還沒開始動工。其中設備補助經費有兩大項需農業部補助，包含拍賣作業系統與網路系統，降低農民風險盪幅，以及低溫卸貨區及冷藏庫，合計13.69億。

    陳駿季說明，批發市場為供應到消費的最後一哩路，農業部近年投入經費協助建置冷鏈系統，為保持農產品品質，而北農是非常重要的消費地批發市場，經營的穩定性關係到北部消費者。他補充，在農業部評估下，北農新建設需有冷鏈保持品質，值得支持，農民產品送到消費者手上才會保持新鮮。

    卓榮泰也表示，低溫保存與運輸系統需要完善，不然無法維持食材新鮮度，就難送到餐桌上甚至外銷。他提到，2021年中央即開始編列預算推動冷鏈系統，現已有2座旗艦型物流中心、8座區域冷鏈物流中心，也完成升級19處批發市場，也輔導超過650處農民團體；現也邁進到下一步，2025年行政院也核定第二期建構農產品冷鏈物流及品質，投入58億預算，期望在產銷輔導，對農民團體、對果菜批發市場、建立蔬果冷藏設備等各方面低溫等，可以全部做設施精進改良。

    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，期望能與地方合作，補助台北市第一果菜市場改建，並一起替消費者把關，保障全國漁、農民權益。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，期望能與地方合作，補助台北市第一果菜市場改建，並一起替消費者把關，保障全國漁、農民權益。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，期望能與地方合作，補助台北市第一果菜市場改建，並一起替消費者把關，保障全國漁、農民權益。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，期望能與地方合作，補助台北市第一果菜市場改建，並一起替消費者把關，保障全國漁、農民權益。（記者王藝菘攝）

    台北第一果菜市場已使用半世紀，因現在每日交易量達1000公噸，超過原先設計的600公噸，還有拍賣卸貨場域、冷藏空間及停車位不足等緣故，因此提出改建計畫。工程分為兩期；台北市政府已投入經費興建農一期。（記者王藝菘攝）

    台北第一果菜市場已使用半世紀，因現在每日交易量達1000公噸，超過原先設計的600公噸，還有拍賣卸貨場域、冷藏空間及停車位不足等緣故，因此提出改建計畫。工程分為兩期；台北市政府已投入經費興建農一期。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，在地民代也關心改建狀況。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今（28）視察台北市果菜市場，在地民代也關心改建狀況。（記者王藝菘攝）

    圖
    圖
