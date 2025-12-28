為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    1227地震竹縣平安 楊文科指示各局處啟動應變因應後續餘震

    2025/12/28 14:24 記者黃美珠／新竹報導
    1227震後，新竹縣內如圖的鳳山工業區等重要產業發展據點，經確認沒有任何基礎管線設施受損，且一切正常運作中。（記者黃美珠攝）

    1227震後，新竹縣內如圖的鳳山工業區等重要產業發展據點，經確認沒有任何基礎管線設施受損，且一切正常運作中。（記者黃美珠攝）

    1227規模7.0地震，新竹縣市最大震度達4級，所幸新竹縣內除有零星馬路旁自來水管斷裂、或是瓦斯管線位移造成瓦斯有些許逸漏等，並無重大災情傳出。縣長楊文科指示相關局處全面盤點校園、地方基層以及公共設施等的安全盤點，並啟動相關的應變機制，以確保震後縣民生命財產與通行安全無虞。

    新竹瓦斯公司表示，地震發生的第一時間，他們確認監控系統全數正常運作，24小時報修專線也暢通。震後，陸續雖接獲通報有無氣跟漏氣狀態，派員到場測量安檢和用氣復歸後已排除。後續請用戶注意，室內聞到瓦斯味請勿使用明火或電器，須開窗通風。若發現戶外或道路有瓦斯味，請逕撥119或通知他們到場。

    若是社區遮斷閥跳脫，需恢復供氣的可撥打竹瓦的服務專線；家中瓦斯器具或管線若有鬆動、傾斜或破損，請勿自行修復，應保持通風後交由他們或合格承裝商處理。

    楊文科請民眾震後多留意住家結構跟管線狀況，外出時特別注意山區落石或相關交通警示訊息。縣府透過各公所持續掌握村里、道路以及民房後續是否有災情。教育局要求各國中小、幼兒園在上學日前完成校舍牆面、天花板以及機電設備巡檢。

    工務處已啟動橋梁特別巡檢專案，10天內會完成縣內重點橋梁的結構安全性檢查。產業發展處確認各工業區、AI智慧園區等地基礎管線設施沒有受損，一切正常運作中。

    另從中央監測數據，農業處確認縣內大崩塌區並無災情，衛生局確認合約院所疫苗冷運冷藏都正常外，各醫院也如常運作。

    1227震後，新竹縣內如圖的`AI智慧園區等重要產業據點基礎管線設施都沒受損，一切正常運作中。（記者黃美珠攝）

    1227震後，新竹縣內如圖的`AI智慧園區等重要產業據點基礎管線設施都沒受損，一切正常運作中。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府工務處因應1227地震，啟動10日橋梁特別巡檢專案，確保境內重要橋梁結構安全。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府工務處因應1227地震，啟動10日橋梁特別巡檢專案，確保境內重要橋梁結構安全。（記者黃美珠攝）

    1227地震並未影響新竹縣內各醫療院所的運作。（記者黃美珠攝）

    1227地震並未影響新竹縣內各醫療院所的運作。（記者黃美珠攝）

