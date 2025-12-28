在機場遇7.0地震！ 外國旅客直言「不用擔心」 原因全網哭笑不得

有網友分享，昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震時，他人正好在機場，身旁的外國旅客起初很緊張，卻在短短秒突然脫口說出「1句話」讓自己保持冷靜，讓他當場哭笑得。示意圖。（資料照）

宜蘭外海昨（27）日深夜發生規模7.0地震，全台明顯有感，桃園國際機場第二航廈候機室及行李轉盤區等區域，一度出現輕鋼架天花板掉落情況。有網友分享，事發當下他人在機場，身旁的外國旅客起初很緊張，卻在短短秒突然脫口說出「1句話」讓自己保持冷靜，讓他當場哭笑得，該文一出，引發各界議論。

據了解，該名網友在昨日地震發生後5分鐘，於社群平台Threads發文向親朋好友報平安，除了透露這是自己人首度在機場遇到地震，現場感受到的晃動很大又略久，期間還聽到一旁的外國人大聲驚呼︰「OH oh oh！！！」，不過對方2秒後馬上說出︰「Don't worry, It's Taiwan...（別擔心，這裡是台灣）。」

原PO直言，他聽到對方說出這句話的瞬間，腦海中馬上浮現一排問號，事後推測或許是因為外國旅客看到現場台灣人「沒有到處逃竄」，認為當時的情況還不算太嚴重，於是就安心待在原地避難。貼文曝光後，吸引40多萬人朝聖，更有網友吐槽，或許現場外國旅客看到有台灣人開始四處逃竄，就會聽到他們喊「噢雪特」了。

其他網友則表示，「可能是跟日本做比較」、「大震跑不了，小震不用跑」、「非常信任台灣的防震建材」、「外國人的回覆害我瞬間笑出來」、「這是很相信台灣的防震建材嗎？」、「台灣的建築都有一定的耐震程度」、「當台灣人開始逃的時候通常已經來不及了」、「真的只有台灣的建築法規可以稍稍相信，大家都經歷過那種痛苦」。

