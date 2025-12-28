為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    在機場遇7.0地震！ 外國旅客直言「不用擔心」 原因全網哭笑不得

    2025/12/28 15:32 即時新聞／綜合報導
    有網友分享，昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震時，他人正好在機場，身旁的外國旅客起初很緊張，卻在短短秒突然脫口說出「1句話」讓自己保持冷靜，讓他當場哭笑得。示意圖。（資料照）

    有網友分享，昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震時，他人正好在機場，身旁的外國旅客起初很緊張，卻在短短秒突然脫口說出「1句話」讓自己保持冷靜，讓他當場哭笑得。示意圖。（資料照）

    宜蘭外海昨（27）日深夜發生規模7.0地震，全台明顯有感，桃園國際機場第二航廈候機室及行李轉盤區等區域，一度出現輕鋼架天花板掉落情況。有網友分享，事發當下他人在機場，身旁的外國旅客起初很緊張，卻在短短秒突然脫口說出「1句話」讓自己保持冷靜，讓他當場哭笑得，該文一出，引發各界議論。

    據了解，該名網友在昨日地震發生後5分鐘，於社群平台Threads發文向親朋好友報平安，除了透露這是自己人首度在機場遇到地震，現場感受到的晃動很大又略久，期間還聽到一旁的外國人大聲驚呼︰「OH oh oh！！！」，不過對方2秒後馬上說出︰「Don't worry, It's Taiwan...（別擔心，這裡是台灣）。」

    原PO直言，他聽到對方說出這句話的瞬間，腦海中馬上浮現一排問號，事後推測或許是因為外國旅客看到現場台灣人「沒有到處逃竄」，認為當時的情況還不算太嚴重，於是就安心待在原地避難。貼文曝光後，吸引40多萬人朝聖，更有網友吐槽，或許現場外國旅客看到有台灣人開始四處逃竄，就會聽到他們喊「噢雪特」了。

    其他網友則表示，「可能是跟日本做比較」、「大震跑不了，小震不用跑」、「非常信任台灣的防震建材」、「外國人的回覆害我瞬間笑出來」、「這是很相信台灣的防震建材嗎？」、「台灣的建築都有一定的耐震程度」、「當台灣人開始逃的時候通常已經來不及了」、「真的只有台灣的建築法規可以稍稍相信，大家都經歷過那種痛苦」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播