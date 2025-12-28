政院為校園環境安全投入20億 教部2年完成650件改善成果

高雄市正興國小，符合建築法規定高度，堅固美觀的新欄杆設計，提升使用者行進的安全。（教育部提供）

為讓全國中小學生擁有更安全、更舒適、更充滿活力的學習場域，教育部國教署推動「公立中小學校園環境安全改善計畫」，2年下來已完成超過650件改善成果，包括屏東佳冬國中校園路廊水改善、高雄正興國小兼具安全與美感的鋁合金欄杆，以及嘉義六嘉國中的教室防水隔熱工程等皆具代表性。

學校是孩子每天停留最久的地方，行政院自去年至今年投入20億元支持「公立中小學校園環境安全改善計畫」。國教署表示，這筆經費的挹注，讓許多校園能更進一步提升環境品質，使孩子每天走進校園時，都能感受到更安心、更愉悅的氛圍，將持續投入資源改善。

屏東佳冬國中的孩子每天行經的通廊原本因路面老化略顯不便，如今進入校園時已能看見平整又明亮的新動線。排水改善後，雨天行走不再擔心濕滑，孩子上下課的步伐更加輕鬆。老師分享，孩子們在放學鐘響後成群結隊、毫無顧慮地穿梭於煥然一新的通廊時，「感覺校園整個亮起來」。更新後的動線讓教室間的往返更順暢，也讓孩子在日常行走中多了一份安心與活力。

高雄市的正興國小，原本鏽蝕的女兒牆更新為線條簡潔且安全性更高的鋁合金欄杆，帶有鳥類意象的鏤空設計與校園彩繪互相呼應，讓環境增添童趣與美感。上學時一些低年級孩子會邊走邊摸著藍色欄杆上的圖案，開心地說「像小鳥在陪我一起走路」，孩子在校園裡活動時更自在放心。接送時間，許多家長也會停下腳步欣賞，「整個校園亮起來了」成了最常聽見的回饋。

嘉義六嘉國中教室在防水隔熱工程完成後，原本容易悶熱的教室變得乾爽宜人，雨天也不再受滲水影響。老師分享，「孩子一坐進教室，整個人都放鬆了，連說話的聲音也柔和了」。學生也反映，上課時更容易專注，午後的倦意比以前減少許多。校方指出，如今孩子在教室裡待得更自在，願意多停留討論、分享，活動的節奏也變得更順暢。

