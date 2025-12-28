相隔364年！鄭成功、媽祖再度「同船」重現歷史場景

鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」，重現歷史場景。（記者王姝琇攝）

睽違32年，鹿耳門天后宮再度辦理鄭成功聯合會年會，為彰顯鄭成功登陸北汕尾的史蹟，今天加碼舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門」歷史活動，鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」重現歷史場景，意義非凡！

嘉義縣溪口開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽，在開路鼓引領、200餘人陪同登船，重現鄭成功獲媽祖神威庇佑渡過黑水溝登陸鹿耳門歷史場景。鹿耳社區理事長蔡登進表示，此次力邀來自全國祀奉鄭成功的宮廟代表參加登陸體驗，當年開台聖王攻打荷蘭人時，就是恭請媽祖金身隨艦，500多艘戰艦才得以成功度過黑水溝，這是根據歷史紀錄重演的。

請繼續往下閱讀...

鄭成功登陸體驗在眾人祝禱潮汐滿潮、燒化疏文後，200多位參加者依序登上8艘管筏改裝的艦艇展開體驗活動，登岸後參加者踏尋昔日鄭成功登陸的歷史足跡，並步行前往鹿耳門天后宮參香，隨後進行秋祭大典，席開300餘桌共襄盛舉。雲林大埤豐田村成功廟人員表示，換裝體驗鄭成功登陸文化活動是很難得的經驗，過去都沒參加過類似活動，感覺很有意義。

現場也祭出《媽祖庇佑．鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊交流賽》，結合媽祖信仰、鄭成功開台歷史與影視IP改編教育桌遊，透過互動體驗，讓民眾以嶄新方式認識開台歷史，呈現玩中學、遊台灣、學台語，將傳統信仰與當代文化創意的跨界融合。

鄭成功聯合會年會活動今天加碼舉辦「鄭成功登陸鹿耳門」歷史體驗。（記者王姝琇攝）

體驗活動在祝禱、燒化疏文後展開。（記者王姝琇攝）

開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽，在200餘人陪同下登船。（記者王姝琇攝）

眾人前往鹿耳門天后宮參香。（記者王姝琇攝）

現場祭出「鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊」交流賽。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法