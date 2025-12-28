嘉市YouBike全車種強制投保新制 明年元旦上路

明年元旦起，嘉市YouBike全車種（含YouBike 2.0與電輔車2.0E），須完成「公共自行車傷害險」投保登錄後，方可進行租借。（資料照）

嘉義市政府今天公布租借YouBike公共自行車新措施，自明年元旦起，嘉市YouBike全車種（含YouBike 2.0與電輔車2.0E），須完成「公共自行車傷害險」投保登錄後，方可進行租借；交通處表示，民眾無須自行支付任何費用，呼籲儘早完成投保登錄，以保障自身騎乘權益。

交通處表示，自2020年12月啟用YouBike 2.0以來，使用人次持續提升，截至今年12月，全市已建置216處租賃站點，累積騎乘人次突破870萬，平均周轉率達每車4.2轉以上，顯見公共自行車已成為市民日常通勤與生活的重要交通工具。

為保障使用者騎乘安全，自2020年12月啟用迄今，市府除為騎乘者投保公共自行車傷害險外，亦同步投保第三人責任險，提供更周全的保障。

交通處提醒，公共自行車傷害險採實名制，民眾可透過微笑單車APP 或官方網站會員專區完成投保登錄，且登錄資料須與實際騎乘者相符，方可保障理賠權益。

公共自行車傷害險保障內容包括騎乘者於意外事故中發生失能或死亡者，最高可獲100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金及喪葬保險金）；若因事故受傷住院，另可每日最高獲得1000元住院醫療保險金理賠。

