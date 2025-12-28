基隆市光明路改善二期工程 明年1月動工

基隆市政府推動「光明路改善工程（第二期）」已於2○25年1○月28日決標，預計投入經費313○萬餘元，預計2○26年1月動工，工期9個月。圖為基隆市光明路兩側的七堵火車站與大樓。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府繼2025年6月「光明路改善第一期工程」完工深獲好評後，「光明路改善工程（第二期）」已於2025年10月28日決標。本案投入經費約新臺幣3130萬餘元，預計2026年1月動工，工期9個月，若一切順利，預計2026年底前完工。工務處長簡翊哲指出，工務處秉持「先溝通、再施工」原則，已於日前召開施工前說明會，與居民及民意代表充分溝通，確保工程執行更貼近民意。

簡翊哲強調，後續各期工程將持續秉持「先溝通、再施工」原則，充分吸取第一期推動經驗，在進場前加強與周邊商家、居民的協調作業，並落實交通維持措施，力求在確保工程品質的前提下，將施工對交通與居民的影響降至最低。期盼透過光明路整體的改善，逐步將七堵地區打造為人本交通的指標型典範，提供市民更優質的城市生活空間。

工務處土木工程科長張佑竹指出，七堵車站為該區最重要的交通門戶，周邊鄰近傳統市場與商圈，生活機能豐富，每日通勤及採買人流匯集。第一期工程優先改善車站周邊核心區域，成功優化行人通行環境與街道景觀，發揮了優良的示範效應。

張佑竹說，第二期工程將由七堵車站延伸至明德二路口，延續第一期整合人行道、排水、照明及交通設施的成功經驗，透過系統性的硬體提升，逐步串聯起完整且連續的步行系統，讓市民不論是通勤或購物，都能享有更安全、舒適的用路環境。

