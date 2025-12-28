為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹市竹光國運中心泳池教學道太多 居民怨限縮泳客權益

    2025/12/28 14:01 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市竹光國運中心有泳客抱怨泳池內的教學道太多，限縮一般泳客游泳權益。（讀者提供）

    新竹市竹光國運中心有泳客抱怨泳池內的教學道太多，限縮一般泳客游泳權益。（讀者提供）

    新竹市有讀者投訴指稱，竹光國民運動中心的游泳池教學佔用太多水道，影響泳客游泳權益。投訴者稱游泳池共8條水道，原規劃一半（4道）做教學用，另一半（4道）供一般民眾使用，但業者常佔用第5水道教學，甚至會趕走原在水道裡游泳的泳客，已不符使用比例原則，稱業者為了教學營利，損害一般泳客使用權益。

    對此，市府教育處表示，經了解，竹光國運中心游泳池平時規劃為4條教學水道、2條快速水道及2條練習水道。僅於部分時段，因選手訓練與游泳教學課程時段重疊，短暫使用5條水道，非長期或常態性情形。另選手培訓是由新竹市體育會游泳委員會委由鯨魚泳隊進行，運動中心業者無償提供場地，未涉及營利，屬基層選手培訓體系之一，純屬支持地方體育發展的公共服務。

    竹光國運中心委外業者回應，針對部分時段因「新竹市績優選手基層訓練站」訓練安排，與運動中心既有游泳教學課程時段短暫重疊，現場出現5條教學水道同時使用情形；相關調整皆屬短時間安排，且事前都已於現場公告，並有工作人員即時引導說明。

    且有關選手培訓事宜，運動中心僅提供場地作為訓練使用，未收取任何費用，未涉及營利行為。且基層體育選手培訓是市府體育實力與國家競技發展的重要根基，運動中心除滿足市民日常運動需求，也肩負支持優秀選手培育責任。會持續在兼顧多元使用與公平原則下，為竹市培育更多優秀游泳選手。

    新竹市竹光國運中心有泳客抱怨泳池內的教學道太多，限縮一般泳客游泳權益。（記者洪美秀攝）

    新竹市竹光國運中心有泳客抱怨泳池內的教學道太多，限縮一般泳客游泳權益。（記者洪美秀攝）

    新竹市竹光國運中心有泳客抱怨泳池內的教學道太多，限縮一般泳客游泳權益。（讀者提供）

    新竹市竹光國運中心有泳客抱怨泳池內的教學道太多，限縮一般泳客游泳權益。（讀者提供）

