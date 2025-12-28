高山低溫意外頻傳 太管處提醒雪季裝備不可缺

太魯閣國家公園管理處中央氣象局預測接下來的元旦假期會有另1波冷氣團南下，高山低溫環境，步道結冰、濕滑難行，太管處提醒山友登山時務必做好準備。（太管處提供）

受到強烈大陸冷氣團影響，台灣多座高山地區出現降雪或冰霰現象，太魯閣國家公園管理處今指出，近日降雪低溫造成多起山域事故，已有2名山友不幸罹難，中央氣象局預測接下來的元旦假期會有另1波冷氣團南下，高山低溫環境，步道結冰、濕滑難行，提醒山友登山時務必做好準備，雪季裝備需齊全並審慎評估身體體能狀況，以降低登山風險。

近期降雪低溫，玉山國家公園、雪霸國家公園分別傳出山域事故造成二名山友不幸罹難，太管處提醒，雪季登山要有充足的登山準備，例如雪季三寶-冰斧、冰爪、岩盔；保暖防水衣物、食物、頭燈、電池、手機、地圖等，以及熟悉使用方式、充足的睡眠與體力、慎選同行伙伴；避免接近懸崖、結冰濕滑或有落石風險等危險區域，以保護自身安全。

請繼續往下閱讀...

另外，高山部分路段通訊不良，登山時一定要攜帶定位裝備或衛星通訊設備，並安裝登山入園APP，即時報平安，太管處指出，天候不佳、裝備不足、身體不適，切勿執意登山，如果遇到有危險情況，請務必考量撤退的選項，撤退不是放棄，撤退也是一種勇氣的展現與自救，山永遠在，「活著！才有機會攀登高峰」。

山域意外如果在地面救難人力難以抵達、通訊不佳之偏遠區域，因天候惡劣，空勤直昇機無法正常出勤等情況，發生事故時，搜救將十分困難，成功救援機率將大為降低。太管處再次呼籲，做好雪季登山裝備整備齊全、審慎評估身體提能狀況、仔細評估登山風險三件事。

玉山國家公園管理處今也呼籲，準備足夠的禦寒衣物及備妥雪地攀登裝備備用，遇惡劣天候及體能狀況不佳等情況，應果斷撤退或就近避難。而山區地形複雜，無線電與行動電話常有收訊死角。隊伍在通過訊號盲區（如谷地、茂密叢林）後，一旦到達有訊號的稜線或山屋，務必第一時間向留守人報平安，特別是因天候因素改變行程（如緊急避難）時，也可善用衛星通訊設備。

太魯閣國家公園管理處中央氣象局預測接下來的元旦假期會有另1波冷氣團南下，高山低溫環境，步道結冰、濕滑難行，太管處提醒山友登山時務必做好準備。（太管處提供）

太魯閣國家公園管理處中央氣象局預測接下來的元旦假期會有另1波冷氣團南下，高山低溫環境，步道結冰、濕滑難行，太管處提醒山友登山時務必做好準備。（太管處提供）

太魯閣國家公園管理處中央氣象局預測接下來的元旦假期會有另1波冷氣團南下，高山低溫環境，步道結冰、濕滑難行，太管處提醒山友登山時務必做好準備。（太管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法