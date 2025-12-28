宜蘭規模7.0地震已2餘震 氣象署：慎防5.5以上餘震

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0地震。氣象署指出，隱沒帶地震餘震次數較少，但仍可能達一定規模，提醒未來1週留意規模5.5至6.0餘震。（圖取自氣象署）

宜蘭外海昨天（27日）深夜發生芮氏規模7.0地震，全台有感。氣象署指出，此次為隱沒帶地震，餘震次數雖較少，但仍可能達一定規模，提醒未來1週留意規模5.5至6.0餘震，民眾應做好防震準備。

昨晚11時5分發生規模7.0地震，深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里海面，全台有感，高屏、澎金馬以外地區最大震度4級。氣象署警示，未來3天到1週內，留意規模5.5到6.0的餘震。

氣象署地震測報中心指出，截至今午12時，已累計發生2起餘震，震央及深度皆相近，分別是今天凌晨0時45分規模4.7、深度60.8公里，以及上午10時55分規模3.8、深度66.5公里地震。

地震測報中心主任吳健富表示，去年花蓮0403地震、0121嘉義大埔地震屬於斷層帶地震，餘震較頻繁，1999年九二一大地震後續餘震也相當多。但這次宜蘭7.0地震屬於隱沒帶地震，孕震構造及成因不同，次數較少，但會達一定規模；目前已知餘震規模較小，提醒民眾做好防震準備。

郭鎧紋說中？昨晨才說機率高 深夜就強震

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋建立台灣地震評估系統，引用中央氣象署近30年統計資料分析，台灣地區（東經119至123度、北緯21至26度間）規模6.5以上地震平均間隔約400天。

郭鎧紋12月27日清晨向媒體指出，上一個規模6.5以上地震是0403地震，迄今間隔達630餘天，過去15年，規模6.5以上地震間距超過630餘天僅4次，分別是778天、835天、903天、1654天，他認為未來半年發生規模6.5以上地震機率高。當晚宜蘭發生規模7.0地震，符合其預估。

郭鎧紋強調，以目前科技無法準確地震何時發生，與其擔心何時發生地震，不如隨時做好防震準備；而比起地表，以台北來說，盆地效應加上高樓效應，搖晃會更加明顯。不過各樓各層感受的震度，因建築結構材質、是否具減震設備、所處高度等而有所差異。

