與眾不同「左撇子老師」更能同理特殊生 用扭蛋教學法建立孩子信心

葉志偉以耐心與課技融入教學，為孩子找信心。圖為他為增加孩子學習動機，配合聖誕節戴起聖誕帽。（教育部提供）

彰化縣北斗國小資源班老師葉志偉從接納自己是與眾不同的「左撇子」開始，延伸到指導特殊需求孩子，透過運用科技與耐心，幫助每個孩子在學習中找回自信，看到屬於自己的光芒，獲教育部選為教育家典範人物。

葉志偉從小就習慣用左手寫字，但當時家人覺得這樣「很怪」，總是強迫他改用右手。他回憶，每次寫功課，只要聽到爸媽的腳步聲，就會趕快換成右手，等他們沒看到時再偷偷換回來。直到國中時，遇到一位老師告訴他，用左手寫字沒什麼關係，美國總統柯林頓也是用左手簽名，他才放下忐忑。

葉志偉指出，資源班的孩子，許多都有學習障礙或輕度智能障礙，在原本的班級中，往往因為跟不上進度而感到無助。他透過獨特的「扭蛋教學法」，孩子在課堂上表現好就會給予扭蛋作為獎勵，扭蛋不僅根據孩子的興趣量身挑選，孩子們還需依照說明書組裝零件，在無形中訓練了理解力與精細動作能力，並帶來了學習的成就感，藉此重建信心。

在資源班任教20年，葉志偉提到，如何讓學習障礙的孩子擁有不同的學習體驗，是一直在思考的事。2016年時得知Google社區公益計畫的機會，他成功申請到31萬元經費，獲得平板電腦等設備贊助，成功建立1間數位化設備齊全的教室。而透過平板學習，系統會即時分析並糾正錯誤，就像玩遊戲闖關，提升了孩子們的學習動力，也讓他們獲得了更多成功的經驗。

談到特教生涯中最感動的事，葉志偉說，1位來自複雜家庭背景的學生，父母關係不穩定，經常獨自遊蕩，他不僅在學校關心，還不定期帶出去吃飯，從12歲一直照顧到18歲。學生的姐姐曾說「弟弟比較聽你的話，你說的話對他比我們家人說的更有用」，甚至當這位學生結婚時，還特別邀請他參加婚禮，令人感到無比欣慰。

葉志偉總是花費大量時間幫助學生建立基礎能力。如在閱讀課本和唸字教學時，會帶領學生至少將課文讀2遍，才開始解釋課文內容。他要求學生將手指放在當前閱讀的文字上，如果有同學沒指著字，就會請大家停下來等，指對了再繼續。他強調，教育需要的是比孩子們更堅持的耐心與細心。

