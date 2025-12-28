為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中大里排水溝「紅通通」 民眾疑工廠偷排盼重罰

    2025/12/28 13:32 記者陳建志／台中報導
    台中大里區國中路一條排水溝，前天傍晚疑似有人偷排廢水，將整條排水溝染成紅通通，民眾盼追出元兇開罰。（民眾提供）

    台中大里區國中路一條排水溝，前天傍晚疑似有人偷排廢水，將整條排水溝染成紅通通，民眾盼追出元兇開罰。（民眾提供）

    台中大里國中路176巷旁一條灌排兩用的排水溝，26日傍晚4點多，民眾突然發現整條排水溝被染成鮮紅色，懷疑有不肖工廠偷排廢水影響環境，大元里長林瑞興接獲訊息趕緊通報公所和環保局，環保局稽查人員約1個小時到場後，發現水質已變清澈，經採樣水質無異狀，民眾希望環保局往上游追查揪出偷排元凶重罰。

    大里區大元里長林瑞興表示，前天下午4點多接獲里民通報，里內的國中路176巷旁的排水溝，原本清澈見底，卻突然變成整條紅通通，且綿延數十公尺，懷疑有不肖業者偷排廢水影響環境，希望能揪出元兇重罰。

    林瑞興表示，該條排水溝以前是灌溉溝，近年雖已沒有灌溉功能，但仍是區域排水，並銜接中興大排，獲報後立刻通報公所還有環保局，稽查人員回報約1個多小時到場後水質已恢復清澈，但希望大家珍惜愛護環境，尤其是業者應遵守法律規範處理廢水，勿隨意排放製造汙染。

    市府環保局環境稽查大隊姚宗育股長表示，前天傍晚接獲通報，稽查人員約6點到場，當時溝渠已經恢復清澈，經採水檢測水質均正常，稽查人員往上游查緝，因均是暗管暫未查獲可能的排放工廠，將會向水利局調閱資料，鎖定可能的排放工廠持續進行查緝。

