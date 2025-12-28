1227地震新北零星災情 平溪、坪林、石碇土石滑落

新北市平溪區106線72.3公里處發生土石坍方，工務局調派人員與機具進場搶修，預計今午3點恢復單向通車。（新北市工務局提供）

宜蘭縣外海昨晚發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度達4級，市府工務局第1時間啟動應變機制，加強巡檢全市48座橋梁及重要道路，截至中午12點10分，新北市災害應變中心統計相關災情共10案，其中平溪區106線72.3公里傳出土石大規模坍方，道路雙向封閉，工務局預計今午3點恢復單向通車，此外五股德音國小則有1名盡責工友因勘災意外撞頭不幸身亡。

新北市災害應變中心統計10案災情，包括平溪、坪林、石碇土石滑落案3件，中和、新莊、板橋區磁磚掉落3件，新莊、五股自來水管線破裂1件，新莊宏匯廣場前道路地面裂開1件，以及蘆洲仁愛街地面滲水1件。

工務局長馮兆麟表示，地震發生後，工務局第1時間啟動應變機制，加強巡檢全市48座橋梁及重要道路，並要求工地自主檢查，以掌握災情確保公共安全。工務局說明，平溪邊坡土石滑落狀況，範圍長約20公尺、高50公尺，影響雙向通行，已於平溪端及瑞芳端設立交通管制點，目前區公所與養工處調派重型機具進場搶修。

坪林區尖山湖道路104電桿道路、石碇區二格自然公園也有土石滑落到道路的情形，目前該路段進行交通管制，仍可單向通行。

新莊區龍安陸橋出現部分柱面磚頭掉落，養工處說明，該橋梁主體結構初步檢視並無異常，掉落磁磚已於凌晨3點半清除完成，後續將全面拆除剩餘磁磚，預計12月30日完成後開放通行。

新莊區新泰路的寶雅賣場水塔傾斜漏水，消防隊到場查看通知業者到場處理，無危險之虞；新莊宏匯廣場前道路裂縫，新莊區公所說明地震前就存在，但震後寬度有擴大，已由養工處完成填縫改善，後續將辦理刨鋪工程；中和區民享街1間公寓磁磚因震動掉到地上，當下立即封鎖清理，無人受傷。

板橋區中山路2段巷弄1處大樓因地震發生外牆磁磚掉落，工務局會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人的安全。

10案之外，新莊區公所另指出，地震後，化成里1間工廠出現內管破裂情形，已由業者自行處理。

新莊區宏匯廣場前路面裂縫，養工處已填縫改善，後續將進行刨鋪作業。（新北市工務局提供）

新莊區龍安陸橋部分柱面磚頭掉落，市府初步檢視橋梁主體結構無異常，後續將全面拆除剩餘磁磚。（新北市工務局提供）

