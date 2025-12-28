美景如畫！雪霸高山披銀白 桃山積雪厚達20公分

桃山主峰積雪厚度20公分，步道部份路段有結冰。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

這兩天受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已進入銀白雪季，美景如畫。根據各地山友與志工的回報，雪山、大霸及武陵四秀等地均有降雪；今早最新，桃山主峰已積雪厚度20公分，雪霸國家公園管理處呼籲山友上山要注意保暖，「雪地三寶」務必攜帶，高山部分路段通訊不良，也要攜帶定位裝備並安裝登山入園app，即時報平安。

雪霸國家公園管理處表示，根據各地山友與志工的回報，雪山、大霸及武陵四秀等地均有降雪，新達山屋積雪已達10公分、油婆蘭山屋也成童話故事中雪國小屋，靄靄白雪覆蓋；武陵管理站助理巡查員徐偉哲，今早6點40分回報，桃山主峰積雪厚度20公分，步道部份路段有結冰，沿途灌木也披上雪白衣裳，美景如畫。

雪管處提醒山友上山要注意保暖，「雪地三寶」冰斧、冰爪、頭盔務必攜帶，也請山友隨時注意氣象的變化，及自身與隊友身體狀況，如身體不適請立即下撤，以維登山安全。另，高山部分路段通訊不良，登山民眾一定要攜帶定位裝備，並安裝登山入園app，即時報平安。

受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區已進入銀白雪季，美景如畫。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

高山灌木也披上雪白衣裳。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

油婆蘭山屋雪況。（圖由雪霸國家公園保育志工野兔提供）

