超狂雞排控！他人消失、留平板寫「6字」霸氣護食 全網笑翻

近來有網友分享，他看到隔壁桌客人整片雞排沒有吃掉、人也不在位置上，僅留下1個平板電腦，他好奇靠近一看，只見平板螢幕留下「請勿動我雞排」6個字，讓他當場笑翻。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

台灣網友時常吐槽，比起手機、機車鑰匙等貴重物品，更擔心自己買的各種美食被宵小竊走。近來有網友分享，他外出吃飯看到隔壁桌客人點了雞排飯，然而整片雞排沒有吃掉、人也不在位置上，僅留下1個平板電腦，他好奇靠近一看，只見平板螢幕留下「請勿動我雞排」6個字，讓他當場笑翻，畫面曝光後，也掀起全網熱議。

據了解，該名網友26日下午在社群平台Threads表示，他在外用餐期間，注意到鄰桌客人點了一份雞排飯，明明白飯、配菜都吃光了，主食雞排卻一口也沒沒動，且人離席超過10分鐘以上。原PO回憶，他當時好奇對方是不是要放棄那片雞排，於是走過去稍微確認一下，結果發現那名客人在桌上留下1個平板電腦，螢幕還顯示一句話。

請繼續往下閱讀...

從原PO分享的照片顯示，平板電腦被放在雞排的正前方，螢幕裡還用白底黑字寫下斗大的「請勿動我雞排」6個字，讓他頓時哭笑不得，於是順手將這幅畫面拍下，將這段趣聞分享到社群。原PO還在事後留言補充，他記得那名客人起身離開時，走得有匆忙，疑似要解決生理需求，但用餐點地點附近沒廁所，希望對方沒拉在褲子上。

該文吸引高達85萬人次瀏覽，網友紛紛笑說「平板不會被偷，但雞排會」、「這超好笑，外國人看到會崩潰」、「台灣人對食物ㄉ堅持，雞排>平板」、「我看也只有台灣人會把平板當告示牌」、「絕對不要懷疑台灣人對雞排的喜愛」、「用上萬元的平板守護數十元的雞排，台灣人的態度」、「看來他很清楚，雞排在台灣人眼中是更珍貴的東西」、「我第一眼也沒看到平板，真的一直盯著那塊雞排看，笑死」。

另有其他網友透露，自己非常能理解那位客人的舉動，並分享各自遇過的慘痛經驗，「一人吃飯真的很怕被亂收走，精華都留在最後才吃的」、「有時候去吃飯，人去一下廁所，桌上的餐點就被清空了」、「我上次在美食街吃到一半，去廁所尿尿而已，回來就看到整張桌子被清空了，我的蝦醬空心菜只吃了一口」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法