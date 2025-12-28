新北愛連網服務版圖擴大 北台7縣市一站搞定

新北愛連網推出北台聯合專區，一站查找「北北桃基宜竹竹」7個縣市土地資料。（圖由新北地政局提供）

民眾查詢各縣市的土地和實價登錄資訊，通常得切換多個網頁，令人眼花撩亂。有「新北最強地政搜尋引擎」之稱的「新北不動產i-Land愛連網」，繼去年與桃園市合作跨區土地資料查詢後，如今再推出北台聯合專區，將查詢範圍擴大為「北北桃基宜竹竹」生活圈，地政資訊查詢一站搞定。

新北市地政局表示，隨著北台灣生活圈的緊密發展，跨縣市工作、就學、置產等需求持續增加，民眾為了查詢相關資料，往往需要在各縣市的地政資訊查詢平台進行切換，費時又不方便。

地政局指出，為了讓查詢作業無縫接軌，愛連網整合新北市、台北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣以及新竹市的土地標示和實價登錄資料，民眾只要開啟愛連網，即可一站式查找7個縣市的土地和實價登錄資料，同時搭配各種開放資料的圖層交疊應用，方便民眾在同一個平台進行鄰近縣市的查詢、比較和分析，減少過去因行政區域界線造成的不便，使地政資訊整合與加值應用更多元便利。

地政局指出，愛連網彙整17個單位、232項資料以及121個圖層，資料豐富多元，累計使用已突破7000萬人次，近期進行全新改版優化，功能分類更明確、使用介面更友善，並導入AI技術降低操作門檻，查找資訊更便民。

