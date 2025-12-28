為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    7.0強震清境農場馬、羊淡定 場方︰今天馬照跑 、羊照逛

    2025/12/28 11:14 記者陳鳳麗／南投報導
    清境農場青青草原，在7.0強震過後，28日上午即湧入2000名遊客。（清境農場提供）

    清境農場青青草原，在7.0強震過後，28日上午即湧入2000名遊客。（清境農場提供）

    昨日深夜7.0強震，南投縣最大震度在合歡山的4級，離合歡山最近的清境農場今天不受影響，上午入場觀賞綿羊秀、馬術表演的遊客已逾2000人，場長王仁助說，馬、羊對地震搖晃不陌生，綿羊照睡照吃，馬兒有稍躁動了一下，今天則各司其職，表演場地內馬照跑、羊毛照剪。

    冷氣團侵襲，合歡山昨日從凌晨開始就降雪好幾個小時，吸引很多遊客上山賞雪，今天依然遊客眾多，公路局清晨已公告台14甲線24K鳶峰至36K小風口路段須掛雪鏈通行；而昨日深夜7.0強震，合歡山震度4級，有網友也在「中橫路況交通資訊站」臉書粉專提醒強震後上山，注意邊坡有無落石。

    位在合歡山下、海拔1700至2000公尺的清境農場，昨日深夜的7.0強震，對農場內的大批綿羊及多隻駿馬，對強烈搖晃反應略有不同。

    場長王仁助表示，馬兒比較敏感，搖晃時有一點躁動，但是搖晃停止即恢復正常；綿羊們則可能經歷數次地震搖晃，並沒有任何驚惶感覺，而經過一夜，上午馬術表演、剪羊毛秀照常舉行，馬兒和綿羊工作表現如常。

    綿羊們經歷7.0強震十分淡定，28日綿羊秀表現如常。（清境農場提供）

    綿羊們經歷7.0強震十分淡定，28日綿羊秀表現如常。（清境農場提供）

    深夜的強震清境農場的馬兒有稍微躁動一下，但是27日馬術秀依然賣力演出。（清境農場提供）

    深夜的強震清境農場的馬兒有稍微躁動一下，但是27日馬術秀依然賣力演出。（清境農場提供）

    合歡山武嶺仍有積雪，28日吸引很多遊客上山。（圖擷自合歡山即時影像）

    合歡山武嶺仍有積雪，28日吸引很多遊客上山。（圖擷自合歡山即時影像）

